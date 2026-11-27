El Centro de Medellín vivirá la Navidad con actividades familiares, ferias de servicios y recorridos. Foto: Alcaldía de Medellín.

Medellín, Antioquia

El Centro de Medellín se llenará de actividades para compartir en familia durante la temporada navideña. Desde el 1 y hasta el 16 de diciembre, la Alcaldía de Medellín llevará a diferentes barrios y lugares emblemáticos de la comuna 10, La Candelaria.

Bajo el lema “La Navidad nos une, Medellín nos inspira”, la programación comenzará en la Plaza Botero y llegará a sectores como Villa Nueva, Estación Villa, Las Palmas, Jesús Nazareno y San Diego, además de espacios tradicionales como el Parque Bolívar, el parque de Las Luces y Junín.

Las jornadas se realizarán entre las 2:00 p. m. y las 6:00 p. m., con novenas navideñas a las 5:15 p. m. y actividades pensadas para el disfrute de las familias. La oferta institucional gratuita acercará los servicios del Distrito a los habitantes y visitantes del Centro.

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El deseo de los niños para la ciudad de Medellín quedará plasmado en gorros navideños

Uno de los momentos especiales estará dedicado a las niñas y los niños, quienes podrán responder a la pregunta: ¿qué le regalarías a Medellín esta Navidad?. Sus respuestas quedarán plasmadas en gorros navideños como una expresión de sus deseos para la ciudad.

La programación también tendrá tres recorridos guiados nocturnos, los días 1, 11 y 15 de diciembre, entre las 6:00 p. m. y las 8:00 p. m. Los participantes podrán disfrutar de los alumbrados y conocer lugares representativos del Centro, acompañados por Candelario, quien compartirá historias sobre su memoria urbana, cultural y patrimonial.

El primer recorrido saldrá de Plaza Botero hacia el Teatro Pablo Tobón Uribe; el segundo comenzará en el Parque Bolívar y pasará por Junín y la avenida La Playa; y el tercero irá desde la avenida La Playa hasta Plaza Botero.

Con esta iniciativa, la Gerencia del Centro y Territorios Estratégicos busca promover el encuentro ciudadano, dinamizar los espacios públicos y acercar la oferta institucional a las comunidades durante la Navidad.