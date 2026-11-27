La erradicación del retamo espinoso y la restauración ambiental hicieron parte de los temas abordados por los concejos de Duitama y Paipa.

Duitama

Los concejos municipales de Duitama y Paipa realizaron una sesión conjunta para establecer compromisos y revisar las acciones necesarias para la protección del corredor ecoturístico del Santuario de Fauna y Flora de Guanentá y Río Fonce, un ecosistema estratégico para Boyacá por su riqueza natural y por ser hábitat del oso andino.

El concejal de Duitama, Javier Cely, destacó la importancia de este encuentro, que contó con la participación de los integrantes de ambas corporaciones, delegados de la UPTC y representantes de las secretarías de Industria, Turismo y Comercio de los dos municipios.

“Es algo que no se había visto en el Concejo de Duitama: una sesión conjunta entre el Concejo en pleno de Paipa y el Concejo en pleno de Duitama, en torno a una charla medioambiental para la protección de nuestra flora y nuestra fauna”, explicó el concejal.

Durante la sesión se analizaron las inversiones que deben realizar las administraciones municipales para fortalecer este corredor ambiental. Entre las necesidades identificadas está la adquisición de herramientas tecnológicas, como cámaras trampa y drones, que permitan mejorar el monitoreo y la protección de las especies que habitan en esta zona.

“Cada municipio, desde sus competencias territoriales, se ha comprometido a adelantar inversiones para fortalecer este corredor medioambiental y apoyar, de cierta manera, la implementación de herramientas tecnológicas que también son necesarias. Nos hablaban de unas cámaras trampa, nos hablaban de unos drones que se necesitan”, señaló.

El cabildante advirtió que estas herramientas representan inversiones considerables que actualmente no están al alcance de los municipios. No obstante, indicó que durante el encuentro se plantearon alternativas para gestionar recursos y fortalecer las acciones de conservación. También se abordó la problemática del retamo espinoso, una especie vegetal que ha generado afectaciones ambientales y cuya erradicación hace parte de las acciones necesarias para recuperar el ecosistema.

“Lastimosamente, son recursos bastante altos con los que en este momento no cuentan nuestros municipios. Sin embargo, nosotros pusimos a consideración una posible donación que tiene el municipio de Duitama, que hasta el momento no se ha terminado de ejecutar, para que se puedan fortalecer las áreas protegidas y toda la protección que queremos ofrecerle al medioambiente y al entorno del oso andino”, manifestó.

Otro de los puntos destacados fue la diferencia en los niveles de inversión que han destinado ambos municipios a la protección ambiental. Según el concejal Javier Cely, Paipa ha tenido un mayor compromiso presupuestal, situación que, a su juicio, debe motivar a Duitama a fortalecer los recursos destinados a este propósito.

“Nosotros felicitamos al municipio de Paipa porque viene realizando una inversión mucho más juiciosa y significativa que la que ha tenido Duitama. De esa manera, también se compromete a nuestro municipio y a las entidades encargadas para que se fortalezca la inversión”, afirmó.

Finalmente, el concejal explicó que cada municipio presentó las acciones que viene adelantando desde sus respectivas dependencias y que una de las posibilidades es conformar una comisión accidental para hacer seguimiento a los compromisos establecidos durante la sesión conjunta.

“Me imagino que queda en manos de la presidencia, tal vez, la conformación de una comisión accidental para hacerle seguimiento a cada uno de los compromisos adquiridos”, concluyó.