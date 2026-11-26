Investigan caso de niño de 13 años encerrado en una jaula en Ocaña. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

Un niño de 13 años, con una condición especial, fue encontrado encerrado en una estructura metálica, similar a una jaula, dentro de una vivienda del sector Santa Clara, en el barrio Altos de la Colina, en Ocaña, Norte de Santander.

El caso fue conocido por las autoridades en las últimas horas, lo que llevó a la activación de la ruta de atención y protección del menor.

En imágenes que se conocieron sobre la situación se observa al niño sentado dentro de la estructura, sobre unas colchonetas y rodeado de pelotas plásticas. Al parecer, el menor permanecería en esas condiciones desde septiembre.

De manera preliminar, se señala que el encierro estaría relacionado con comportamientos del niño que, al parecer, generarían preocupación por su seguridad y la de quienes conviven con él.

Tras conocer el caso, unidades de la Policía y funcionarios de la Alcaldía de Ocaña activaron la ruta correspondiente para verificar la situación del niño y adoptar las medidas necesarias para su protección.