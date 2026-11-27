Valle del Cauca

Este domingo 29 de noviembre, se vivirá una jornada deportiva por la igualdad y los derechos de las mujeres con la Carrera 25N Libres y Seguras 5K. La actividad comenzará a las 7:00 de la mañana y tendrá como punto de salida y llegada el Parque del Perro.

La iniciativa busca promover la equidad de género y generar espacios de participación ciudadana a través del deporte, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, conmemorado cada 25 de noviembre. La carrera pretende enviar un mensaje sobre la importancia de construir una ciudad donde las mujeres puedan vivir libres de violencias, con igualdad de oportunidades y en condiciones de seguridad.

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El recorrido de los cinco kilómetros se desarrollará por diferentes vías del tradicional sector de San Fernando. Los corredores saldrán del Parque del Perro, tomarán la avenida Circunvalar hasta la calle 2A Oeste y continuarán por la carrera 26, la calle 3 y la carrera 25, en dirección a Siete Esquinas. Posteriormente, pasarán por la carrera 24E, la avenida Circunvalar y la carrera 24C, además de sectores cercanos al Parque de las Piedras y la Universidad del Valle, sede San Fernando, antes de regresar al punto de partida.

Alexander Camacho, secretario del Deporte y la Recreación, extendió la invitación a los caleños para que se sumen a esta actividad y destacó la importancia de impulsar competencias deportivas con enfoque de género, que permitan integrar a la ciudadanía y promover mensajes de y respeto.

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“Queremos invitar este 29 de noviembre a todos los caleños a que disfrutemos de un evento deportivo muy especial. Es otra de las carreras de la Secretaría del Deporte y la Recreación con enfoque de género. Libres y seguras 5K.”

En cuanto a la logística, la entrega de kits para los participantes que obtengan sus pines conmemorativos se realizará el sábado 28 de noviembre, entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, en el Coliseo de Hockey Miguel Calero. Asimismo, los interesados deberán estar atentos a las redes sociales de la Alcaldía de Cali para conocer la metodología de inscripción en línea y la entrega de los pines.