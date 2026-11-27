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“Desde el primer día dijimos no al IVA”: Efraín Cepeda sobre reforma tributaria del Gobierno

La reforma tributaria del gobierno de Abelardo de la Espriella está en una carrera contrarreloj en el Congreso de la República.

La actual administración requiere de su aprobación para cubrir el hueco fiscal, sin embargo, las sesiones ordinarias del Congreso terminan el próximo 16 de diciembre y no hay buen ambiente por cuenta de los múltiples impuestos que incluye el proyecto.

Al respecto, Efraín Cepeda aseguró: “Entendemos la coyuntura fiscal, pero desde el primer día dijimos no al IVA a la canasta familiar, a la medicina prepagada”.

Y agregó: “La bancada no estaba de acuerdo con el impuesto a las gaseosas, el aumento del impuesto a la cerveza, el aumento del IVA a los vehículos eléctricos pequeños, como motocicletas y patinetas”.

Escuche la entrevista completa aquí: