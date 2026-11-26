Educación

La Universidad Nacional enfrenta un nuevo episodio de tensión dentro de su comunidad académica. El pasado 25 de noviembre, las instalaciones de la Decanatura de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales fueron vandalizadas. Lo que quedo en la fachada de la decanatura fueron manchas de pintura roja en las paredes, el piso y la puerta de la oficina de la decana Catalina Toro Pérez, además de carteles con mensajes dirigidos en su contra.

Lo ocurrido provocó una reacción del rector de la institución, José Ismael Peña, quien rechazó los hechos y expresó su respaldo a la decana. A esta posición se sumaron los decanos de distintas facultades y sedes de la universidad, que este 26 de noviembre hicieron público un pronunciamiento conjunto para rechazar las intimidaciones y defender las garantías de quienes ejercen responsabilidades dentro de la institución.

Detrás de este episodio también hay un contexto y es que, según explicaron fuentes consultadas por Caracol Radio, la elección de Catalina Toro como decana generó inconformidad entre sectores estudiantiles que respaldaban a otro de los candidatos que aspiraban al cargo. Pues señalaron que la candidata tampoco contaba con el respaldo mayoritario de los estudiantes y que existían desacuerdos frente a sus posiciones y decisiones ideológicas.

Rectoría anunció medidas de protección para la decana

Tras conocer lo ocurrido, el rector José Ismael Peña a traves de su cuenta de X manifestó su rechazo a las intimidaciones contra Catalina Toro y anunció acciones institucionales para protegerla.

Entre las medidas comunicadas está la activación de la ruta ante la Unidad Nacional de Protección (UNP), así como la presentación de una denuncia para que las autoridades investiguen lo sucedido y establezcan quiénes están detrás de estos hechos.

También pone sobre la mesa la necesidad de que las diferencias dentro de la universidad se tramiten a través del diálogo y los mecanismos institucionales, sin recurrir a acciones que pongan en riesgo la integridad de sus integrantes.

El mensaje de los decanos: las diferencias no justifican la violencia

Uno de los aspectos más relevantes de esta situación es el respaldo colectivo que recibió Catalina Toro. Las decanas y los decanos de las sedes Bogotá, Medellín, Manizales y Palmira se pronunciaron, donde expresaron su solidaridad con la Toro y rechazaron cualquier forma de violencia, intimidación u hostigamiento dentro de la universidad.

Además, indicaron que las diferencias políticas, ideológicas y académicas son legítimas y hacen parte de la vida universitaria. Sin embargo, advirtieron que ninguna de ellas puede estar por encima del respeto por la dignidad y la integridad de las personas.

Los decanos también aclararon que las directivas universitarias están sujetas a la crítica y al control de la comunidad académica. Sin embargo, defendieron que quienes ocupan esos cargos puedan ejercer sus funciones sin amenazas ni intimidaciones, según señalaron en el comunicado.

Además, hicieron un llamado a las directivas para que sus decisiones y actuaciones contribuyan a prevenir la violencia y advirtieron que no se deben promover, alentar, encubrir ni legitimar este tipo de prácticas, venga de donde venga.