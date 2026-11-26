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Armenia

Los gremios desde el Quindío manifestaron su preocupación por la seguridad en varias regiones que podría afectar la economía del comercio para la temporada de fin de año.

El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, Rodrigo Estrada indicó “preocupados por lo que pasó en Villavicencio, el Quindío es una ventaja muy interesante y lo digo con toda claridad, es un departamento pues realmente tranquilo, seguro, un departamento con brigada, con tres batallones más, super lógicamente protegido”

Y agregó “el llamado a las autoridades es que estemos muy atentos tanto en inteligencia como en vigilancia permanente para la gente pueda viajar y estar aquí tranquilos”

Pero el mensaje para el país es que el Quindío es un departamento seguro, siempre ha sido seguro, tranquilo, donde nuestro objetivo fundamentalmente es que la gente venga aquí a disfrutar y a pasar buenos días, subrayó el líder gremial.