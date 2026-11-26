Corte pidió a MinJusticia información sobre avances en extradición del exmagistrado Leónidas Bustos
Bustos está condenado por el caso del Cartel de la Toga.
La Corte Suprema de Justicia le pidió al ministro de Justicia información sobre los avances en el trámite de extradición de Leónidas Bustos, exmagistrado condenado por el Cartel de la Toga, quien estaría en Canadá.
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Juan Esteban Quintero
" Comunicador social y periodista con especialización en narrativas digitales, ambos títulos de la Universidad...