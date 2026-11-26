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Armenia

Por fin desde hoy pagaran el subsidio de arrendamiento para 8500 damnificados por el terremoto en el departamento del Quindío.

Ya está habilitado en el departamento del Quindío el pago del auxilio de arrendamiento destinado a las personas inscritas en el Registro Único de Damnificados que resultaron afectadas por el sismo ocurrido el pasado 10 de agosto.

Facilísimo, como aliado de Supergiros, dispone de toda su red de 270 puntos de venta en el departamento para facilitar el pago de este beneficio a las personas que han sido identificadas como beneficiarias.

Andrés Felipe Gómez, gerente de facilísimo explicó “En el Quindío un total de 8451 personas recibirán este auxilio, de ellas 4139 corresponden al municipio de Armenia, 1652 a Quimbaya y 1087 a Montenegro, municipios que concentran una parte importante de la población afectada para esta emergencia. El pago se realizará mediante la modalidad de pico y cédula de acuerdo con el último dígito del documento de identidad.

Por eso invitan a los beneficiarios a consultar y verificar previamente la fecha que les corresponde para acercarse oportunamente al punto de venta Facilísimo más cercano y realizar el cobro de su auxilio.

Verifica si eres beneficiario ingresando al siguiente enlace: https://consultatusubsidio.supergiros.com.co:3444/

El valor depende de la categoría del municipio: en Armenia, el desembolso será de $3.151.629 por hogar; en municipios de categoría 4, de $2.626.358. En municipios de categorías 5 y 6, de $2.363.722.

Los pagos se realizarán a través de Facilísimo teniendo en cuenta el siguiente pico y cédula:

26 de noviembre: 3 y 4

27 de noviembre: 5 y 6

28 de noviembre: 7 y 8

30 de noviembre: 9 y 0

A partir del próximo martes, las personas que no pudieron reclamar este beneficio durante los días en mención podrán hacerlo en los mismos puntos. Es necesario recordar que estas personas han sido elegidas por parte del ente nacional y están incluidas en las bases de datos del Registro Único de Damnificados.