Crece la ilusión de los hinchas del Deportes Quindío de lograr el tan anhelado ascenso. Foto: Cortesía Dimayor

Armenia

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Por fin, desde hoy pagaran el subsidio de arrendamiento para 8500 damnificados por el terremoto en el departamento del Quindío

Ya está habilitado en el departamento del Quindío el pago del auxilio de arrendamiento destinado a las personas inscritas en el Registro Único de Damnificados que resultaron afectadas por el sismo ocurrido el pasado 10 de agosto.

Facilísimo, como aliado de Supergiros, dispone de toda su red de 270 puntos de venta en el departamento para facilitar el pago de este beneficio a las personas que han sido identificadas como beneficiarias.

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Andrés Felipe Gómez, gerente de facilísimo explicó “En el Quindío un total de 8451 personas recibirán este auxilio, de ellas 4139 corresponden al municipio de Armenia, 1652 a Quimbaya y 1087 a Montenegro, municipios que concentran una parte importante de la población afectada para esta emergencia.

El pago se realizará mediante la modalidad de pico y cédula de acuerdo con el último dígito del documento de identidad.

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Invitamos a los beneficiarios a consultar y verificar previamente la fecha que les corresponde para acercarse oportunamente al punto de venta Facilísimo más cercano y realizar el cobro de su auxilio.

Verifica si eres beneficiario ingresando al siguiente enlace: https://consultatusubsidio.supergiros.com.co:3444/

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El valor depende de la categoría del municipio: en Armenia, el desembolso será de $3.151.629 por hogar; en municipios de categoría 4, de $2.626.358. En municipios de categorías 5 y 6, de $2.363.722.

Los pagos se realizarán a través de Facilísimo teniendo en cuenta el siguiente pico y cédula:

· 26 de noviembre: 3 y 4

· 27 de noviembre: 5 y 6

· 28 de noviembre: 7 y 8

· 30 de noviembre: 9 y 0

A partir del próximo martes, las personas que no pudieron reclamar este beneficio durante los días en mención podrán hacerlo en los mismos puntos. Es necesario recordar que estas personas han sido elegidas por parte del ente nacional y están incluidas en las bases de datos del Registro Único de Damnificados.

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Los representantes a la Cámara por el Quindío, miembros de la Comisión Accidental Bicameral que hace seguimiento al terremoto del 10 agosto, estarán en nuestro departamento para adelantar esta Audiencia Pública en el auditorio del Centro Cultural de Quimbaya desde las 8:00 a.m. hasta las 12:00 m.

Más información Miércoles 25 de noviembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Allí, quieren escuchar a los alcaldes, empresarios y comunidad en general, respecto a lo que concierne a las necesidades frente a la reconstrucción del Quindío luego del Terremoto

Los tres representantes a la cámara por el Quindío, John Edgar Pérez de Cambio Radical, Miguel Grisales de Pacto Histórico y Jesús Bedoya del centro democrático y partido conservador resaltaron la importancia de esta sesión para el departamento.

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En el marco del día internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Gobierno del Quindío, a través de la Secretaría de Familia, y su Jefatura de la Mujer y Equidad de Género, participó en la Asamblea departamental, del debate sobre la atención que brindan las autoridades competentes frente a los hechos de violencias basadas en género. Allí presentó el estado actual de las acciones de seguimiento y atención que se adelantan en el departamento.

Entre los datos presentados se destacan los de la Fiscalía General de la Nación, seccional Quindío, que en 2026 registró 959 noticias criminales por violencia intrafamiliar, 334 por delitos sexuales y 4 por feminicidio. Por su parte, la Policía Nacional, a través de la Patrulla Púrpura, reportó 367 activaciones de rutas de atención y 3.130 acompañamientos a mujeres víctimas.

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La Patrulla Púrpura y las acciones operativas y preventivas desarrolladas en el Quindío fortalecen la atención, protección y acompañamiento a las mujeres víctimas de violencias basadas en género.

Es así como en lo corrido de 2026, el Departamento de Policía Quindío ha desarrollado importantes acciones operativas, preventivas y de acompañamiento a través de la estrategia Patrulla Púrpura, logrando resultados significativos en la protección de las mujeres y la lucha contra las violencias basadas en género.

Es así como se han obtenido los siguientes resultados operativos en lo corrido del 2026:143 capturas por violencia intrafamiliar, de las cuales 42 fueron mediante orden judicial y 101 en flagrancia, 28 capturas por lesiones personales contra mujeres en flagrancia, 30 capturas por delitos sexuales, dos capturas por feminicidio mediante orden judicial y 4 capturas por el delito de injuria por vías de hecho en flagrancia.

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En cuanto a acciones preventivas y de acompañamiento se han realizado: 3.130 visitas realizadas a víctimas con medidas de protección ordenadas por autoridad competente, 367 rutas de atención activadas para víctimas de violencia intrafamiliar y delitos sexuales.

1.084 campañas preventivas frente a las violencias basadas en género, donde se socializaron señales de auxilio, líneas de atención, rutas institucionales y herramientas pedagógicas como el violentómetro.

611 medidas de protección implementadas en favor de víctimas de violencia basada en género. 14 mesas de trabajo desarrolladas con autoridades locales.

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Capturado cuando presuntamente intentaba lanzar estupefacientes a instalaciones policiales

La Policía Quindío capturó a un hombre de 24 años de edad por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, en hechos ocurridos en el barrio Santander, sobre la calle 35 con carrera 21 en la ciudad de Armenia.

El procedimiento se registró luego de que se alertara sobre la presencia de un ciudadano en actitud sospechosa que sostenía una bolsa negra y, al parecer, pretendía arrojarla hacia las instalaciones policiales donde permanecen ciudadanos privados de la libertad.

Atendiendo la información recibida, uniformados se desplazaron al lugar y realizaron la verificación correspondiente. Durante el registro a persona practicado al ciudadano, hallaron en su poder marihuana sin dosificar, situación que dio lugar a la materialización de su captura.

Posteriormente, al capturado se le dieron a conocer sus derechos como persona detenida y se coordinó su traslado para adelantar el procedimiento de judicialización y los actos urgentes correspondientes ante la Fiscalía General de la Nación, autoridad competente para continuar con el proceso.

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Ante la proximidad de la temporada de vacaciones y festividades decembrinas y año nuevo, la Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y el programa de Infancia y adolescencia, realizó una jornada de sensibilización en el aeropuerto internacional El Edén, orientada a prevenir la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en contextos de turismo y viajes.

La actividad se desarrolló en articulación con la Policía Nacional y la Gobernación del Quindío, y estuvo dirigida a funcionarios del aeropuerto, comerciantes, transportadores de servicio público y viajeros, a quienes se les brindó información sobre la importancia de reconocer posibles situaciones de riesgo, estar atentos a cualquier anomalía y actuar oportunamente para proteger los derechos de la niñez y la adolescencia.

Durante la jornada se recordó que la prevención y la denuncia ciudadana son fundamentales para combatir este delito, invitando a reportar cualquier situación sospechosa a través de la línea 123 de la Policía Nacional o la línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf.

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La Unidad de Reacción Inmediata Ambiental (URIA) de la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ), en coordinación con la Policía Nacional, adelantó dos operativos de control en zona rural del municipio de Filandia, que dejaron como resultado la suspensión de actividades de aprovechamiento forestal que se realizaban sin los respectivos permisos ambientales.

El primer procedimiento se llevó a cabo en la vereda Cruces, donde las autoridades evidenciaron la intervención de árboles aislados sin autorización. En el lugar se realizó el decomiso preventivo de 7,5 metros cúbicos de madera.

De igual manera, en la vereda La Palmera, del municipio de Filandia, se suspendieron actividades de aprovechamiento en un rodal de guadua que tampoco contaba con los permisos correspondientes. Durante este operativo fueron decomisadas preventivamente 320 piezas de guadua.

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El Tribunal Administrativo del Quindío ordena medidas para mejorar la seguridad y recuperar el espacio público en el barrio Laureles de Armenia

Recordemos que desde la Personería de Armenia y la Procuraduría promovieron una acción popular relacionada con las afectaciones a la convivencia, la tranquilidad y el ambiente sano donde el Tribunal Administrativo del Quindío estableció obligaciones concretas para el municipio de Armenia, la CRQ, la Policía Nacional y los establecimientos comerciales vinculados.

El Tribunal, mediante sentencia de primera instancia del 20 de noviembre de 2026, amparó los derechos colectivos de los habitantes del barrio Laureles ante las afectaciones relacionadas con la contaminación auditiva, el uso del espacio público y las condiciones de seguridad y salubridad del sector.

Precisamente la personera municipal de la ciudad, Juliana Victoria Ríos recordó que junto con la procuraduría 14 ambiental de Armenia habían presentado una acción popular en enero de este año para garantizar los derechos colectivos de los habitantes del barrio que venían siendo afectados por los altos ruidos, riñas, desordenes que se registraban en horas de la noche.

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Explicó que el pasado 20 de noviembre el Tribunal Administrativo del Quindío profirió el fallo de primera instancia concediendo el amparo de los derechos colectivos que el ministerio público alegó como vulnerados y dictó una serie de órdenes para empezar a mitigar la problemática.

Al respecto consultamos al secretario de Gobierno de la capital quindiana, Carlos Arturo Ramírez quien dio a conocer que continúan con las actividades operativas no solo en este barrio al norte de la ciudad sino en otras zonas de la ciudad para garantizar la seguridad y la buena convivencia.

Fue claro que son respetuosos de lo ordenado por el Tribunal y acatarán lo que dispongan en cuanto a la situación del barrio Laureles de la ciudad.

Entre las principales órdenes del Tribunal se encuentra el de que la Policía implemente en un plazo de dos meses, un esquema reforzado y permanente de vigilancia en el sector, especialmente los viernes y sábados en la noche. También deberá acompañar los operativos de control y adoptar las medidas correctivas correspondientes frente a comportamientos que afecten la convivencia.

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Revocan fallo de tutela contra el trámite del proyecto turístico Territorio Panaca en Quimbaya, Quindío

El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Armenia revocó el fallo de tutela de primera instancia, emitido por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Quimbaya, y declaró improcedente la acción de tutela presentada por integrantes de la veeduría ciudadana.

El juzgado de segunda instancia consideró que la tutela no era el mecanismo procedente para resolver esta controversia, debido a que el trámite administrativo continúa en curso y existen otras vías jurídicas para ejercer el control de legalidad sobre las actuaciones de la Administración.

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En Armenia evidencian que existen más de 120 asentamientos subnormales, concejales advierten que la situación aumenta las problemáticas sociales

En el Concejo Municipal de la ciudad se llevó a cabo un debate sobre la situación de asentamientos informales que desencadena otras problemáticas relacionadas con la desigualdad social.

El concejal ponente Jonatan Rojo manifestó que han logrado identificar que existen en promedio más de 120 invasiones donde habitan 4.300 familias, más de 9 mil personas por lo que es una cifra importante para establecer las acciones correspondientes.

Reconoció que es una problemática que lleva muchos años y en la que no se han generado las soluciones en cuanto a la ocupación irregular de la ciudad.

Fue claro que ante la complejidad de la situación se desprenden problemáticas sociales y es evidente la indiferencia para buscar mejores condiciones de vida a las familias que habitan en estos asentamientos.

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Especificó que muchos barrios consolidados no tienen derecho a la inversión del presupuesto público en infraestructura, saneamiento básico, acueducto, alcantarillado y servicios públicos.

Asimismo, mencionó que con el terremoto del pasado 10 de agosto se agudizó la problemática que viven las familias que están en asentamiento y dijo que el decreto que nace en el marco de la emergencia permite la modificación excepcional de los planes de ordenamiento y promueve la legalización lo que es un primer camino para atender la situación.

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Al respecto sobre la situación, la personera de la ciudad Juliana Victoria Ríos dio a conocer que venían trabajando desde una actuación preventiva que habían aperturado desde el año 2017 para hacer seguimiento a las actuaciones adelantadas por la administración municipal en cuanto a esta problemática.

Explicó que cerca de dos años la Personería dejó de realizar las mesas de seguimiento en el marco de la actuación preventiva puesto que el Tribunal Administrativo del Quindío profirió un fallo en la que ordenó a todos los municipios del departamento a adoptar política pública para la intervención de estos asentamientos.

Añadió que el fallo se encuentra actualmente en el Consejo de Estado surtiendo el recurso de apelación que interpusieron las entidades accionadas y están a la espera del fallo de segunda instancia con el objetivo de que sea confirmada las decisiones del Tribunal para que los municipios sean obligados a formular la política pública que es fundamental para intervenir la problemática.

Fue clara que la situación requiere recursos, modificaciones en el ordenamiento territorial y proyectos de vivienda para las personas que tienen derecho a ser reubicados como son las personas desplazadas por la violencia.

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Finalmente, el secretario de gobierno de la capital quindiana Carlos Arturo Ramírez indicó que desde su competencia y de la mano con la Policía generan la intervención en las 48 horas establecidas por eso es fundamental la denuncia oportuna de los ciudadanos para evitar la consolidación de la ocupación irregular de un predio.

Dijo que después de las 48 horas se inicia un proceso diferente respecto a si es un predio público o privado con quienes les corresponda respectivamente.

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La directora de Prosperidad Social, Sandra Suárez Pérez, anunció que del 26 de noviembre al 9 de diciembre se entregará la sexta transferencia de Renta Joven a 72.244 participantes del programa. Para este ciclo, la entidad invertirá 29.501 millones de pesos.En el ciclo 6, los jóvenes recibirán 400.000 pesos por estar matriculados en programas de formación técnico profesional, tecnológico o profesional universitario. El recurso corresponde a la matrícula del segundo semestre de 2026 para los estudiantes de instituciones de educación superior, y a los meses de agosto y septiembre para los aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

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La comisión Segunda de la Asamblea Departamental aprobó por unanimidad, en primer debate, el proyecto de ordenanza con el que la gobernación del Quindío pide autorización para asumir obligaciones con cargo a vigencias futuras. Con esta herramienta, el departamento busca que el cierre fiscal de 2026 no frene en 2027 la ejecución de los proyectos, contratos y servicios estratégicos del Plan de Desarrollo.

La secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas, Beatriz Eugenia Londoño Giraldo, Uno de los puntos que más se destacó fue la vigencia futura excepcional para el PAE, con la que el departamento busca que los niños, niñas y adolescentes de las Instituciones Educativas oficiales reciban su complemento alimentario desde el inicio del calendario escolar de 2027.

Estos recursos se suman a los de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender (UApA) y permitirían adelantar a tiempo la selección del operador a través de la Bolsa Mercantil de Colombia, para que el servicio no se interrumpa por el cambio de año. Con esta aprobación en primer debate, la iniciativa pasa a su segundo debate en la plenaria de la Asamblea departamental.

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La protección animal, el fortalecimiento de la cultura ciudadana, la gestión del riesgo y la conservación ambiental hacen parte de las iniciativas que tendrán respaldo presupuestal en Armenia, luego de que el Concejo Municipal aprobara en segundo debate el proyecto de acuerdo que autoriza al alcalde James Padilla García a comprometer vigencias futuras ordinarias para la vigencia 2027.

La autorización contempla compromisos por $790.100.000 con cargo al presupuesto de 2027, no obstante, al sumar los recursos previstos para la vigencia actual, la inversión total asciende a $2.106.000.000, de los cuales $1.315.900.000 corresponden a 2026 y $790.100.000 a 2027. La financiación proviene de recursos propios del Municipio.

Con la aprobación del proyecto de acuerdo, el gobierno del alcalde Padilla García queda autorizado para adelantar, hasta el 31 de diciembre de 2026, los procesos contractuales necesarios y comprometer los recursos correspondientes, de acuerdo con los requisitos legales y presupuestales aplicables a las vigencias futuras ordinarias.

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La Alcaldía de Armenia, por medio de la Secretaría de Infraestructura, ya inició el contrato para la construcción de la bahía de taxis en el sector de la rotonda del Museo del Oro Quimbaya.

Esta intervención, por cerca de 374 millones de pesos, busca mejorar la movilidad en este punto del norte de la ciudad mediante la construcción de un carril de servicio con zona de estacionamiento para taxis, que permitirá organizar el ascenso y descenso de pasajeros, evitar congestiones vehiculares y brindar mejores condiciones para conductores y usuarios.

La obra, adjudicada al Consorcio Cqcc, cuenta con una inversión de $373.932.445 millones y un plazo de ejecución de dos meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos contractuales y el inicio oficial de los trabajos.

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Empresas Públicas de Armenia realizará este jueves 26 de noviembre una nueva jornada de limpieza y recuperación en el barrio Nuevo Armenia, etapa 3, específicamente frente a las canchas sintéticas, un sector que continúa presentando problemas por la inadecuada disposición de residuos, pese a las múltiples intervenciones adelantadas por la empresa para mejorar sus condiciones.

Para esta jornada, la Subgerencia de Aseo dispondrá de varios operarios y del vehículo ampliroll, mientras que la Subgerencia de Aguas apoyará las labores con maquinaria amarilla, con el propósito de retirar los residuos acumulados y recuperar este espacio para el disfrute de la comunidad.

El trabajo articulado permitirá atender nuevamente este punto y dejarlo en condiciones adecuadas. Gestión Social también estará en el punto al igual que la Dirección de Comunicaciones de EPA ESP.

Desde EPA se reitera el llamado a los habitantes del sector y a la ciudadanía en general para que hagan un uso responsable de los espacios públicos y dispongan adecuadamente sus residuos. La limpieza de la ciudad no depende únicamente de las jornadas de intervención; requiere del compromiso de todos para evitar que los lugares recuperados vuelvan a convertirse en puntos críticos de contaminación.

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El Ministerio de Educación Nacional renovó por siete años (2026-2032) el Registro Calificado del programa de Licenciatura en Educación Infantil de la Universidad del Quindío. La renovación, formalizada mediante la Resolución 030995 del 13 de noviembre de 2026, ratifica las condiciones de calidad de un programa que otorga el título de Licenciado (a) en Educación Infantil.

La renovación del Registro Calificado representa no solo la continuidad de la licenciatura, sino también la oportunidad de proyectarla como una propuesta formativa más flexible, pertinente y conectada con las realidades de la infancia, los maestros y el territorio.

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El alcalde de Armenia James Padilla García acompañó la premiación de las octavas Olimpiadas Municipales de Matemáticas de Armenia, en la que fueron reconocidos 12 estudiantes ganadores del encuentro académico que reunió a cerca de 560 estudiantes de las 28 instituciones educativas oficiales de la ciudad.

El concurso estuvo dividido en cuatro niveles académicos: inicial, básico, intermedio y superior. En cada categoría se reconocieron los estudiantes que ocuparon los tres primeros puestos, de acuerdo con los resultados obtenidos en las pruebas de conocimiento.

Asimismo, se entregaron reconocimientos a las instituciones educativas que obtuvieron los mejores promedios. El primer lugar fue para la Institución Educativa Teresita Montes, que mantuvo el título alcanzado en 2025; el segundo puesto fue compartido por Marcelino Champagnat y el Casd, mientras que la Institución Educativa Laura Vicuña ocupó el tercer lugar.

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Con el propósito de avanzar en una investigación que conecta el bienestar cerebral con la salud cardiovascular, un equipo del programa de Psicología de la Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt adelantó una misión académica internacional en México.

El grupo, integrado por el docente Cristian Villanueva y los estudiantes Alejandro Hernández, Isabella Restrepo y Kevin Ortiz, representa a la institución quindiana en un intercambio científico de alto nivel.

La agenda de los investigadores se desarrolló en el reconocido Instituto de Neurociencias de la Universidad de Guadalajara, uno de los centros más importantes de Latinoamérica en el estudio del sistema nervioso.

Durante su estancia, la delegación de la Humboldt recorrió laboratorios especializados, conoció la oferta de estudios de posgrado y participó en actividades científicas junto a expertos internacionales.

Esta movilidad hace parte del proyecto de cooperación internacional titulado “Eficacia del Neurofeedback en pacientes con hipertensión arterial desde un abordaje neuropsicológico”.

En términos sencillos, esta iniciativa busca comprobar cómo el entrenamiento de la actividad cerebral puede ayudar a las personas que sufren de presión arterial alta a regular mejor su organismo y mejorar su calidad de vida, sin depender únicamente de tratamientos tradicionales.

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Hoy jueves 26 de noviembre es el estreno de la Película quindiana, grabada en el corregimiento el Caimo de Armenia “El segundo sello”, una historia inspirada en hechos reales dirigía por el periodista Robinson Castañeda.

El evento será a las 5:30 p.m. en el auditorio de cofincafe Armenia, carrera 14 # 22 -09. Entrada gratis. Posterior al estreno habrá un conversatorio para hablar del proceso creativo en esta producción.

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Fue presentada la décima edición de la revista 500 Empresas que Hacen Grande al Quindío, un producto de La Crónica, que entregó reconocimientos a cuatro instituciones del departamento.

Los reconocimientos fueron para el Museo del Oro Quimbaya, 40 años en la ciudad de Armenia, Ectricol, y su planta de energía solar La Macana. La Institución Universitaria EAM también recibió una distinción en el marco de sus 55 años de trayectoria y el cuarto reconocimiento para la Asociación de Artesanos del Quindío, por sus 56 años de creación y liderar la exposición artesanía y Folclor

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En deportes, La boxeadora quindiana del municipio de Calarcá Angiely Angulo se coronó nuevamente campeona nacional en la categoría femenina de los 57 kilogramos de los Juegos Intercolegiados, fase nacional, y conquistó la medalla de oro para el Quindío.

Este triunfo ratifica su talento y disciplina, pues repite el título que obtuvo hace apenas unos meses. Además, gracias a sus resultados deportivos, fue convocada a la preselección Colombia de boxeo, un importante paso en su carrera hacia el alto rendimiento.

A este resultado se suman tres medallas de bronce para el Quindío, en una participación que también destaca el trabajo del entrenador Julián González Escobar.

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El deportista calarqueño José Mauricio Mesa Mendoza obtuvo medalla de oro en los 100 metros planos de los III Juegos Nacionales Special Olympics Colombia y fue elegido para integrar la representación nacional en la cita mundial que se realizará en Santiago de Chile.

José Mauricio Mesa Mendoza, deportista de la Fundación Enlazar, y miembro de los procesos de formación de la casa de la cultura de Calarcá, fue elegido para representar a Colombia en los Juegos Mundiales Special Olympics, previstos para octubre de 2027 en Santiago de Chile.

Esta elección llega luego de obtener medalla de oro en la prueba de 100 metros planos de los III Juegos Nacionales Special Olympics Colombia 2026 realizados el pasado 20 y 21 de noviembre en la Universidad del Quindío, en Armenia que reunieron a más de 250 deportistas de Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca, Tolima, Santander, Pereira y Quindío, quienes compitieron en cuatro disciplinas: atletismo, natación, bádminton y fútbol sala.

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Hoy jueves 26 de noviembre, a partir de las 7:00 p. m., la Alcaldía de Armenia, a través del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación (Imdera), realizará el ciclopaseo de Alborada Navideña, una jornada de integración familiar que recorrerá 16 kilómetros por el centro-norte de la ciudad. La salida será desde la plaza de Bolívar y podrán participar niños, jóvenes y adultos.

La actividad invita a los asistentes a acompañar el recorrido con gorros navideños, luces, vuvuzelas y silbatos, para llenar de ambiente festivo las calles de Armenia. Además, se entregarán obsequios entre los participantes.

El recorrido partirá de la Plaza de Bolívar, continuará por la carrera 14, La Castellana, Coinca, Oro Negro, avenida 19, Yulima, Unicentro y carrera 15, para finalizar nuevamente en la plaza de Bolívar.

Para el desarrollo de la jornada se contará con el acompañamiento de la Policía Nacional y la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia (Setta), entidades que apoyarán la seguridad y el control de los cruces durante el recorrido. El uso del casco será obligatorio para todos los ciclistas.

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La Comisión Local de Fútbol dieron a conocer algunas de las medidas de seguridad, logística y control para el encuentro entre Deportes Quindío y Boca Juniors de Cali, previsto para este sábado 28 de noviembre en el estadio Centenario de Armenia.

Se destaca dentro de las medidas adoptadas por la comisión, la prohibición del ingreso de cualquier instrumento musical, además de los trapos. Lo único aprobado para su ingreso ha sido camisas alusivas al Deportes Quindío y banderas de dimensiones pequeñas.

También se restringe la comercialización de boletería en el estadio y sus salidas, así como el ingreso de vehículos a la zona dispuesta para el encuentro deportivo. Por ello se hace un llamado al público para comprar sus entradas con anticipación y asistir con tiempo de antelación para el ingreso, también al uso del transporte público, ya que no se permitirá el ingreso de vehículos particulares.

La apertura de puertas está prevista para las 12:30 p. m. Las condiciones de ingreso por tribuna serán las siguientes: la tribuna Sur estará habilitada exclusivamente para mayores de 18 años, mientras que Oriental y Occidental permitirán el ingreso de personas desde los 10 años de edad. No se habilitará promoción 2x1.

Todos los asistentes deberán presentar su documento de identidad original, sin excepción. No se aceptarán fotocopias, denuncias por pérdida ni fotografías de la cédula o tarjeta de identidad.

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Por razones de seguridad y disposición del particular encargado del evento, tampoco se permitirá el ingreso de muletas, caminadores ni otros elementos de apoyo para la movilidad en las tribunas habilitadas. Las personas con movilidad reducida que utilicen silla de ruedas podrán ingresar gratuitamente únicamente por la tribuna oriental, presentando el respectivo certificado de discapacidad.

Adicionalmente, estará prohibido el ingreso de sombrillas con punta, mascotas y máscaras, vuvuzelas, instrumentos de viento y correas con chapa gruesa, alimentos, bebidas embriagantes y sustancias estupefacientes, armas de fuego y armas blancas, pólvora, tanto para su ingreso como para su utilización dentro y fuera del estadio.

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Finalmente, Caciques del Quindío derrotó 10 a 2 a Real Caldas en Manizales, partido de ida octavos de final, de la liga Nacional de futbol de salón profesional, el partido de vuelta será el próximo Domingo 29 de noviembre en el coliseo municipal de Circasia a partir de las 7pm.