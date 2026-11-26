Lo que nació en 2001 como una abreviatura financiera establecida por Goldman Sachs para definir el crecimiento emergente de cuatro mercados, se ha transformado en un bloque geopolítico de alcance global.

Para comprender rápidamente lo que es este grupo debemos entender la palabra con lo que representan sus siglas. Los BRICS corresponden a las iniciales de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.

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Tras su creación formal como foro político en 2006 y sucesivos momentos de ampliación, la agrupación este 2026 se consolida como un actor importante que busca equilibrar el poder internacional.

¿Para qué sirven los BRICS?

Su propósito es tener mayor voz y peso en las decisiones globales, hacer contrapeso a las potencias tradicionales como Estados Unidos y Europa , defendiendo los intereses de los países en desarrollo.

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Este grupo busca que los países tengan más poder de decisión en entidades mundiales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Para no depender únicamente de los bancos tradicionales de las grandes potencias, los BRICS crearon sus propios sistemas económicos:

Su propio banco ( Nuevo Banco de Desarrollo ): presta dinero para construir obras de infraestructura y proyectos de energía limpia en los países miembros.

( ): presta dinero para construir obras de infraestructura y proyectos de energía limpia en los países miembros. Un fondo de emergencia (Acuerdo Contingente de Reservas): funciona como un ahorro común para prestamos rápidos a cualquiera de los socios si enfrenta una crisis económica.

Con el paso del tiempo, su trabajo dejó de ser solo económico. Hoy también cooperan en temas contra el terrorismo, el cambio climático, el abastecimiento de energía, la salud pública y el desarrollo tecnológico.

¿Qué países hacen parte de los BRICS?

Tras crear nuevas alianzas en 2010, 2024 y 2025, BRICS cuenta actualmente con 11 países miembros con plenos derechos en Asia, África, Oriente Medio y América Latina:

Los fundadores: Brasil, Rusia, India y China.

En 2010: Sudáfrica . Por ende se agregó la (S) a BRIC.

. Por ende se agregó la (S) a BRIC. En 2024: Egipto, Arabia Saudita, Etiopía, Irán y Emiratos Árabes.

En 2025: Indonesia.

Estos 11 países suman casi la mitad de la población del planeta y según su sitio oficial producen el 40 % de toda la riqueza mundial y mueven el 26 % del comercio internacional.

Los países asociados

Con el fin de incorporar países aliados sin tener que ampliar de inmediato el grupo principal, los BRICS crearon la figura de País Asociado.

En 2025, diez naciones se unieron bajo esta modalidad: Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Uganda, Uzbekistán y Vietnam.

Aunque no tienen los mismos derechos que los 11 miembros plenos, esta figura les permite ser parte de la mesa de diálogo y ejecutar negocios conjuntos en comercio, finanzas y desarrollo.

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