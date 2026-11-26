La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO) hizo un llamado al Gobierno Nacional y al Congreso de la República para conservar la exención del IVA para los servicios turísticos receptivos vendidos en el exterior y utilizados en Colombia, advirtiendo que el sector enfrenta una desaceleración que podría agravarse con nuevas cargas tributarias.

La presidenta de ANATO, Paula Cortes manifestó que, aunque el turismo se consolidó como el segundo renglón generador de divisas del país y en 2025 alcanzó un gasto turístico receptor de $54,7 billones, un 8,4% más que en 2024, los principales indicadores del sector muestran una pérdida de dinamismo durante 2026.

Según cifras del Banco de la República, el turismo generó USD 11.397 millones en divisas durante 2025, con un crecimiento del 11,9%. Sin embargo, en el primer semestre de 2026 los ingresos por este concepto sumaron USD 5.619 millones, reflejando un aumento de apenas 4,9%, menos de la mitad del ritmo registrado el año anterior.

A esta situación se suma la reducción en la llegada de visitantes internacionales. De acuerdo con datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, entre enero y septiembre de 2026 ingresaron al país 4,1 millones de visitantes no residentes, lo que representa una caída del 4,5%, equivalente a cerca de 195.000 viajeros menos frente al mismo periodo de 2025.

ANATO señaló que el panorama se complica por la pérdida de competitividad de Colombia en materia de precios. Un análisis de ANIF, elaborado para el gremio con base en el Big Mac Index de The Economist de julio de 2026, ubicó al país como el menos competitivo en precios entre varias economías latinoamericanas evaluadas, entre ellas México, Brasil, Perú, Costa Rica y Chile.

Además, la apreciación del peso colombiano ha incrementado los costos para los turistas extranjeros y ha reducido hasta en un 18% los ingresos en pesos que reciben las agencias por cada dólar facturado. Este efecto impacta especialmente a las agencias operadoras de turismo receptivo (DMC), muchas de las cuales ya tienen comprometidas ventas para 2027.

Las cifras también muestran un deterioro en los resultados empresariales del sector. Entre enero y agosto de 2026, los ingresos reales de las Agencias de Viajes disminuyeron 6,8%, mientras que los salarios reales crecieron 4,4%, aumentando la presión sobre los costos operativos.

“Desde ANATO solicitamos mantener la exención del IVA al turismo receptivo y avanzar articuladamente con el Gobierno Nacional en mecanismos que fortalezcan la formalización, la fiscalización y la trazabilidad de estos servicios. Entendemos la necesidad de generar mayores recursos para el país, pero es fundamental que las decisiones tributarias no comprometan la competitividad de una industria que genera divisas, empleo y oportunidades de desarrollo en todas las regiones de Colombia”, afirmó Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de ANATO.

El gremio recordó que la estabilidad tributaria de la que ha gozado el turismo receptivo desde 2012 ha sido clave para el crecimiento y posicionamiento internacional del destino Colombia. Asimismo, destacó que países como Perú, Chile, Ecuador y Argentina cuentan con tratamientos tributarios favorables para determinados servicios turísticos dirigidos a visitantes extranjeros.