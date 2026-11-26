Franco Fagúndez volvió a ser determinante para Santa Fe. El delantero uruguayo fue la figura en el triunfo del Cardenal sobre Once Caldas por la fecha 2 de los cuadrangulares, contribuyendo con un gol y dos asistencias. Se retiró coreado por los hinchas que acudieron a El Campín.

El futbolista de 26 años se encargó de destrabar un encuentro que, hasta entonces, parecía complicarse. Al 45+2′ recibió un balón de Emerson Rodríguez en el borde del área y de primera intención la colocó contra un palo para el 1-0.

Luego cobró dos balones quietos con precisión para marcar dos asistencias: al 62′ conectó a Emmanuel Olivera desde un tiro libre y al 79′ lo hizo desde un tiro de esquina desde el sector derecho para el gol de Rodallega.

Se retiró sustituido al minuto 86 para darle paso a Maximiliano Lovera. En medio de cánticos de ‘uruguayo, uruguayo’, Fagúndez salió por el sector de oriental, regaló su camiseta a la afición y en zona mixta le dedicó unas palabras a la hinchada.

Fagúndez, a la espera de poner su firma en otro contrato con Santa Fe

En atención a la prensa, Fagúndez se mostró feliz por el trabajo hecho y por la muestra de cariño de parte de la afición. “Felicidad por el momento, sabíamos que hoy teníamos que sumar de a tres porque o si no se nos complicaba bastante”, inició diciendo.

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“Emoción, la gente sabe que el cariño es mutuo, agradececer por siempre apoyarme y darme la buena. Ojalá que pueda seguir con goles y asistencias. Uno sueña con estos partidos, todos sabíamos el partido díficil que era hoy, porque es un rival duro, que juega bien, lo vienen demostrando. Nos habían eliminado de Copa, así que estabamos con un poco de sangre en el ojo, hoy el equipo, la actitud y el buen juego hizo diferencia”, agregó sobre el encuentro.

Cuando se le preguntó por su continuidad en la institución, manifestó: “Ojalá, si dependiera de mí hubiera puesto la plata, la firma, todo. Ojalá se haga el esfuerzo necesario, todos saben el anhelo que tengo de quedarme acá, soy muy feliz”.

Fagúndez llegó a la institución a principio de año por pedido del técnico, Pablo Repetto, quien ya lo había dirigido en Nacional de Uruguay. Su pase pertenece a Santos Laguna y este fue su último club antes del Cardenal, pero en México no había tenido regularidad en el último año.

Desde que llegó al club bogotano, ha jugado 46 partidos, de los cuales en 25 lo ha hecho como titular, y ha tenido un aporte de 16 goles y 8 asistencias.

A punta de buenas presentaciones, se ha ganado el cariño de la gente y la solicitud de que permanezca en la institución. Se dice que estarían negociando la compra de un gran porcentaje de su pase por un precio cercano a los 1.7 millones de dólares.