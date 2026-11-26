Enfermedades graves de la sangre cómo la leucemia, linfomas o anemias aplásicas afectan a miles de personas en el país y para la mayoría, un trasplante de células progenitoras hematopoyéticas representa una única alternativa real de curación.

Sin embargo, lograrlo es uno de los mayores retos que enfrenta la medicina actual, pues fuera del círculo familiar, un donante de Médula Ósea debe calificar como un “gemelo genético” para su receptor.

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En busca de esta segunda oportunidad para los pacientes, el Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas, DarCélulas del Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud, lidera la tarea de identificar, tipificar y conectar ciudadanos voluntarios con pacientes que esperan con urgencia. Esto, por supuesto, requiere recursos técnicos, científicos y logísticos de alta precisión por cada nuevo donante inscrito y cada muestra procesada.

Por eso, hoy 26 de noviembre se realiza en Bogotá la gala benéfica “Luz de Esperanza: encendamos una luz de vida juntos.” Tendrá lugar en el museo El Chicó a las 7 de la noche con el fin de poder respaldar y fortalecer a DarCélulas del IDCBIS.

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Desde el instituto aseguran que más allá de ser una noche de recaudación, la gala benéfica “Luz de Esperanza” será un encuentro dedicado a fortalecer la cultura de la donación en Bogotá y en todo el país. Se trata de una construcción colectiva de alto valor donde cada aporte y cada voluntad cuentan. Así, quienes asistan al encuentro podrán escuchar el testimonio de vida de la primera donante colombiana registrada en DarCélulas y su receptor.

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Será un espacio humano y pedagógico, aseguró el IDCBIS, que evidenciará el impacto real de la donación altruista. Con todo, se extiende la invitación a aliados estratégicos, a toda la ciudadanía y a quienes quieran sumarse a esta iniciativa, pues el Instituto reitera que “la biología pública al servicio de la gente logra transformar diagnósticos complejos en segundas oportunidades.”