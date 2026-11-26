Este jueves, la Federación confirmó a través de sus canales oficiales, que sufrió un hackeo por parte de un grupo llamado ‘Handsome Boy Hacking Club’, el cuál robó información de documentos importantes de la compañía y personal de algunos de los miembros de la empresa.

Al investigar la situación, descartaron que no se trataba de un fallo en el sistema o en la tecnología de la compañía, descubrieron que los hackers, accedieron a la información suplantando la identidad de los empleados y sacando ventaja de los mismos.

El grupo, se robó cerca de 12 GB, y aseguran que el ataque, iba dirigido específicamente a la compañía y no a empleados. Los analistas encargados de investigar la gravedad del ciberataque por su parte, indicaron que eso representa menos del 0,1% del total de los datos que posee la FIFA.

Sin embargo, se confirmó que la filtración de datos no incluía ningún documento relacionado con la polémica propuesta FIFA Forward Enterprise, el fallido plan del presidente Gianni Infantino para vender la participación del Mundial en el Mundial.

El ciberataque, se dio a conocer tras una imagen publicada por el ‘Handsome Boy Hacking Club’ con la palabra “hackeo” refiriéndose al ataque realizado.

La FIFA, esta trabajando de la mano con las autoridades pertinentes para esclarecer los hechos y repasar el croquis cronológico de los sucesos.

A través de un comunicado y declaraciones de un portavoz, la FIFA condenó el incidente y ratificó que trabaja junto con las autoridades competentes, incluidas las fuerzas y cuerpos de seguridad, tras lo sucedido.

El organismo calificó la obtención y publicación ilícitas de información, en particular de datos personales como una violación grave e inaceptable de la privacidad.

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