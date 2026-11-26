Detenido el presunto responsable del accidente del camión que causó 31 muertos en Egipto (Photo by Fareed Kotb/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

Las autoridades egipcias detuvieron este jueves al presunto responsable del accidente de tráfico y posterior incendio de un camión cisterna que transportaba bombonas de gas ocurrido en la gobernación de Guiza (El Cairo), que causó al menos 31 muertos y 21 heridos.

La Fiscalía indicó en un comunicado que, tras una investigación basada en testimonios de testigos, una inspección ocular en el lugar de los hechos y el análisis de las circunstancias, se ha logrado detener al responsable del incidente.

El sospechoso confesó haber colisionado con el camión mientras circulaba a 110 kilómetros por hora por la carretera de circunvalación y realizaba maniobras entre carriles, desencadenando la secuencia de hechos que provocó el vuelco del vehículo pesado y el posterior incendio, explicó la Fiscalía.

También detalló que después de estas maniobras en la carretera, uno de los neumáticos del camión cisterna reventó, lo que causó que el vehículo pesado impactara contra una barrera de hormigón, volcara y derramara gasolina, la cual terminó incendiándose.

El Ministerio Público señaló que “continúa interrogando al sospechoso para esclarecer todos los hechos y detalles del incidente, así como para determinar el alcance de su responsabilidad penal”.

Asimismo, la Fiscalía añadió que supervisa la evaluación de los daños y pérdidas, al tiempo que sigue ejecutando las directrices previamente emitidas y “adoptando todas las medidas legales necesarias en relación con lo sucedido”.

La explosión del camión cargado de bombonas de gas y otros productos derivados de petróleo se produjo ayer miércoles en la carretera de circunvalación de Warraq, a la altura del distrito de Warraq, en el norte de El Cairo y perteneciente a la gobernación de Guiza, dejando según el último balance 31 muertos y 21 heridos, así como decenas de vehículos calcinados.

Los accidentes de tráfico son un problema grave y recurrente en Egipto, vinculados a factores como el exceso de velocidad, la falta de mantenimiento de los vehículos, el incumplimiento de las normas de seguridad y, en algunos casos, el transporte de más pasajeros de los permitidos.