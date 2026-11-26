El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, se refirió este jueves a las tensiones con el Partido Liberal ad portas del debate de la ley de ajuste fiscal. El choque se conoció luego de que la bancada de este partido en la Cámara se ausentara de parte de la votación de la adición presupuestal de 2026.

La movida puso en riesgo la votación, por lo cual el ministro Alejandro Ordóñez tuvo que reunirse con ellos en la oficina de la Secretaría de la Cámara para acordar el regreso a la plenaria.

Lea: Diploma de bachiller de Claudia Romero sí fue expedido: institución aclaró error de transcripción

El ministro de la política descartó divisiones mayores y aseguró que “el Gobierno está muy dispuesto a lograr que esa colaboración sea armónica, respetando tanto los fueros del Congreso como los fueros del Gobierno”.

Noticia en desarrollo...