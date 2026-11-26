Tras la polémica por los mensajes con insultos y críticas hacia el Partido Demócrata de Estados Unidos y algunos políticos en Colombia, el canciller Ómar Bula decidió cerrar su cuenta de X.

”Ya no se trata de ofrendar opiniones propias por legítimas que uno crea que puedan ser, se trata de asumir una obligación que trasciende la misma persona”, dijo en un video que publicó.

¿Por qué cerró la cuenta?

La polémica por los mensajes, salió de insultos y calificativos que usó el hoy canciller Ómar Bula en su cuenta personal y en contra de los parlamentarios del Partido Demócrata en Estados Unidos.

En los mensajes, Bula usó calificativos como ”porquería”, ”infelices” y “amantes de la ilegalidad“. También, usó mensajes por los que lo acusaron de supuestamente favorecer el voto de migrantes irregulares.

En otros mensajes, los mensajes incluyeron insultos contraKamala Harris y alusiones que la vinculaban con Gustavo Petro mediante insinuaciones sobre tráfico.

Tras los mensajes que se vitalizaron en redes sociales, Bula envió una carta a los representantes del Partido Demócrata, excusándose por los mensajes y asegurando que fueron escritos mucho antes de convertirse en el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia.