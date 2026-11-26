Cali, Valle del Cauca

Un total de 94 personas detenidas, entre ellas cuatro menores de edad aprehendidos, y 11 bandas criminales desarticuladas dejó la tercera fase de la operación IRON, adelantada por las autoridades en Cali, Jamundí y Yumbo.

La ofensiva contó con el despliegue de cerca de 1.200 policías, quienes, en coordinación con el Ejército, la Fuerza Aérea, la Fiscalía y las autoridades territoriales, adelantaron 106 diligencias de registro y allanamiento.

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En Cali, las intervenciones se concentraron en 19 barrios de las comunas 3, 9, 14, 15, 17, 18, 21 y 22, además de diferentes sectores de Jamundí y Yumbo.

Según el general Carlos Oviedo, comandante de la Regional Número Cuatro de la Policía, ocho de las estructuras criminales desarticuladas operaban en Cali, dos en Jamundí y una en Yumbo.

En la capital vallecaucana fueron desarticuladas las bandas conocidas como ‘Los Ritter’, ‘Los de la Loma’, ‘La Segunda’, ‘Los Reencauchados’, ‘Los Santa’, ‘Los Pernía’, ‘La Choza’ y ‘Los Fresa’.

En Jamundí fueron desarticuladas las estructuras ‘Los Favela’ y ‘Los Medí’, mientras que en Yumbo fue intervenida la organización conocida como ‘Los Patos’.

Entre los capturados se encuentra alias ‘Blandón’, señalado de participar en el homicidio de dos hermanas menores de edad, quienes fueron atacadas a disparos el pasado 13 de mayo en el Bulevar de Oriente, en Cali.

También fueron capturados alias ‘Tuerto’, vinculado a investigaciones por al menos seis homicidios; alias ‘Camilo’, señalado de comercializar drogas sintéticas y marihuana a través de aplicaciones digitales, y alias ‘Sandra’, investigada por delitos de hurto y estafa.

Durante los procedimientos fueron incautadas 13 armas de fuego, 42 cartuchos, tres proveedores, más de 17.000 dosis de estupefacientes, drogas sintéticas e insumos para su fabricación.

Las autoridades también incautaron medicamentos de uso controlado como fentanilo, metadona, hidromorfona y ketamina, además de un dron, motocicletas, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

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Con estas 94 detenciones, asciende a más de 280 el número de personas detenidas en las tres fases de la operación IRON, ofensiva contra las bandas criminales en Cali y municipios vecinos, iniciada en septiembre por el presidente Abelardo de la Espriella.