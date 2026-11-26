Joshua Kimmich y Jamal Musiala, después de la derrota del Bayern ante Lille en Champions / Getty Images / Alexander Hassenstein - UEFA

El vicecapitán del Bayern de Múnich, Joshua Kimmich, ha arremetido contra la directiva del club por presionar a Jamal Musiala para que acepte una reducción salarial mientras lucha contra una enfermedad neurológica.

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En declaraciones tras la derrota del miércoles en la Liga de Campeones ante el Lille, el capitán de la selección alemana —que ejerce de capitán del Bayern mientras Manuel Neuer se recupera de una lesión— se ha sumado a las críticas contra el gigante alemán.

“Por supuesto, el club siempre es lo primero y es más grande que los jugadores, pero no es más grande que la persona”, afirmó Kimmich.

“Es totalmente inaceptable y no es propio del Bayern. Lo que está ocurriendo ahora es algo que no debería suceder de esta manera. Me parece totalmente incomprensible”, agregó.

¿Qué le pasa a Jamal Musiala?

En agosto, Musiala se desmayó dos veces en el campo durante los partidos de pretemporada y, posteriormente, reveló que padecía un «trastorno neurológico» que puede provocar «ataques temporales, pero tratables».

Musiala jugó el pasado viernes su primer partido tras una ausencia de dos meses por una lesión en el tendón de la corva, sin relación con lo anterior.

Poco después del partido, Karl-Heinz Rummenigge, figura clave del club desde hace mucho tiempo, afirmó que era poco probable que el centrocampista de 23 años recuperara su forma anterior y que debería aceptar una reducción salarial.

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“Si no vuelve a ser el Jamal de siempre, tendremos que mantener una conversación con su familia, con el jugador y, sobre todo, con su agencia, porque, francamente, las cifras económicas actuales ya no serían justificables”, declaró Rummenigge a Sky Germany.

El presidente honorario Uli Hoeness y el actual director ejecutivo del club, Jan-Christian Dreesen, han hecho declaraciones similares.

Musiala firmó una lucrativa renovación de contrato en febrero de 2025. Según informan los medios alemanes, gana 25 millones de euros (27 millones de dólares) por temporada, lo que convierte a Musiala en el segundo jugador mejor pagado del club, solo por detrás del ganador del Balón de Oro, Harry Kane.

El domingo, el sindicato internacional de futbolistas FIFPRO acusó al Bayern de llevar a cabo una «campaña coordinada para presionar a Musiala y a sus representantes» para que aceptaran una reducción salarial.

“Un club de la talla del Bayern debería saber comportarse mejor”, afirmó la FIFPRO en un comunicado.

Kimmich dijo que entendía la postura del club, pero se mostró crítico con la decisión de hacer pública la cuestión. “Creo que esto es algo que debería discutirse a puerta cerrada, algo que se puede abordar con el agente de Jamal o con el propio Jamal”, afirmó Kimmich.

Kimmich se perdió varios partidos en octubre tras la repentina muerte de su padre y afirmó que agradeció el apoyo del club durante ese periodo.

“En mi propia situación, el club se portó de una manera increíblemente especial. Se notaba de verdad que se estaba viviendo ese espíritu de unión”, añadió Kimmich.

La derrota del miércoles ante el Lille puso fin a la racha del Bayern como último club de las cinco principales ligas europeas