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¡GANÓ EL MILAGROSO! El Deportes Quindío derrotó a Boca Juniors de Cali en la final de ida del Torneo Dimayor de la B y cada vez está más cerca de lograr el ascenso a la Liga Dimayor.

Con dos goles de José “pepe” Lloreda, el once milagroso dirigido por Harold Rivera quedó a 90 minuto de regresar a la máxima categoría del fútbol profesional colombiano luego de 13 años en la segunda división.

El estadio Raúl Miranda de Yumbo Valle del Cauca se tiño de verde, blanco y amarillo en sus tribunas y el Deportes Quindío jugó como de local con los hinchas que, con camisetas, banderas, gorras, pañoletas y demás celebraron con alma, vida y corazón los dos goles del equipo cafetero.

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Boca Juniors de Cali y Deportes Quindío se enfrentaron en el estadio Raúl Miranda en Yumbo, este lunes 23 de noviembre por la ida de la final del torneo de ascenso. El partido terminó a favor del conjunto visitante por un marcador de 2-0 y jugará la vuelta con la ventaja a su favor.

El encuentro inició con dos jugadas muy claras para Boca en menos de dos minutos, sin embargo, en ambas el arquero Joel Silva se vistió de héroe y salvó ambos remates, que fueron los más claros de Boca en todo el partido. Después de varios minutos de prestarse, la posesión llegó el primero de los goles.

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Al minuto 31′ José Lloreda fue el encargado de abrir el marcador luego de cazar un rebote del arquero Obando, que había salvado un remate a quemarropa. Luego, tan solo cuatro minutos después, el mismo Lloreda marca un gol casi idéntico al volver a agarrar un rebote nuevamente dejado por el portero rival.

En el segundo tiempo, otra vez empezando, Boca tuvo una clara, pero su remate se estrelló en el poste. Luego, al minuto 72′, un jugador del Deportes Quindío intentó un remate desde su mitad de cancha y por poco marca un golazo.

Al final el partido terminó 2-0 a favor del Quindío gracias al doblete de Lloreda en apenas dos minutos y llega con ventaja a la final de vuelta el próximo sábado 28 de noviembre.

La final también tendrá consecuencias directas en la lucha por llegar a la primera división en 2027. Deportes Quindío tiene la posibilidad de conseguir el ascenso directo si se queda con el título, debido a su ubicación en la parte alta de la reclasificación.

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En rueda de prensa, el director técnico del Deportes Quindío Harold Rivera después de la victoria manifestó ““fue un partido muy competido, sabíamos que iba a ser de esa manera, porque el rival compite y compite de muy buena manera.

Afortunadamente nosotros supimos resolver situaciones en el inicio del partido, porque Boca tuvo un remate de Cuero y una tapada de Joel, y quizás otra cosa estuviéramos hablando del partido. Afortunadamente se resolvió bien y en los momentos claves del partido logramos marcar dos anotaciones, que al final nos dieron la victoria.”

Más información Lunes 23 de noviembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

El entrenador y el mensaje para la hinchada y lo que será el partido de vuelta en Armenia: “Que se ganó un compromiso, que esperamos el apoyo de la afición, que nos acompañe, que queremos darle una alegría a ellos, queremos darnos una alegría a nosotros, y que tengan mucha fe, que confíen, que tengan mucha fe que lo vamos a lograr y que tengamos buena energía.”

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El partido final de vuelta será este sábado 28 de noviembre a las 4:30 de la tarde en el estadio Centenario de Armenia, precisamente hoy hay comité local de fútbol donde se tomarán todas las medidas de seguridad porque se espera lleno total, es decir más de 20 mil aficionados en el jardín de américa

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En otras noticias, tras conocer la información sobre el atentado en la ciudad de Villavicencio, y que impactó principalmente el edificio de la Gobernación del Meta, el gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya, expresó que: “…quiero manifestar mi total solidaridad desde el Quindío, en nombre de la administración que lidero y de todas las comunidades de nuestro departamento, a los hermanos de esa querida región colombiana”.

El gobernante añadió que: “Expreso mi respaldo solidario a los habitantes de Villavicencio y del Meta en general, quienes hoy se ven afectados no solo por este ataque, sino por reiterados hechos criminales cometidos como represalia ante la ofensiva que nuestra Fuerza Pública ha desplegado contra las organizaciones al margen de la ley”.

De la misma manera, Galvis Bedoya expresó a su homóloga del Meta, la gobernadora Rafaela Cortés Zambrano, no solo su voz de aliento y la de los quindianos, sino también el apoyo incondicional en estos momentos de incertidumbre y zozobra ocasionados por los enemigos de la paz en nuestro país.

Asimismo, condenó enérgicamente este acto violento que, al parecer, deja varias personas heridas y destrucción en un amplio radio alrededor de la sede departamental, motivo por el cual hizo extensiva la solidaridad manifestada a las familias de quienes habrían resultado afectados.

Finalmente, el gobernador del Quindío aseguró “mi respaldo a la ofensiva que, desde el Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Abelardo de la Espriella, se continúa adelantando contra las estructuras criminales en todo el territorio nacional, y hago un llamado para que los colombianos nos unamos en torno al propósito de combatir de manera firme y decidida a quienes atentan contra la tranquilidad de nuestra nación”.

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La Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca “Carlos Enrique Lehder Rivas”, que buscaba ser utilizada para identificar servicios de entretenimiento, producción audiovisual, publicaciones, exposiciones y presentaciones de la Clase 41.

Según la entidad, el nombre mantiene una connotación histórica asociada al narcotráfico y al Cartel de Medellín, un fenómeno que causó graves afectaciones a la sociedad colombiana.

La Delegatura consideró que el nombre solicitado como marca tiene una connotación histórica asociada al narcotráfico y al Cartel de Medellín, fenómeno que ocasionó profundas afectaciones a la sociedad colombiana.

Si bien reconoció que el señor Carlos Enrique Lehder Rivas cumplió su condena y recuperó su libertad, concluyó que esta circunstancia no elimina el significado que su nombre conserva ante el público colombiano.

La confirmación de la negación de la marca se dio mediante Resolución No. 92867 del 20 de noviembre de 2026, la cual resolvió el recurso de apelación interpuesto por la solicitante Sondra Macollins Garvin Pinto ante la decisión de primera instancia proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

La causal invocada por la SIC para la negación de la marca corresponde a la establecida en el literal p) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que “sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres”.

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Desde Prosperidad Social en el Quindío alertan por cuatro modalidades de estafa y suplantación con los programas sociales del gobierno.

La entidad inicia la campaña antifraude “Que no te tumben”, una de las medidas para responder a los casos de presuntas estafas, por eso solicita a los beneficiarios que consulten los canales oficiales y no suministren dinero ni información personal para acceder a los programas institucionales.

En el departamento se han presentado varios casos de personas que buscan obtener dinero, información personal, datos financieros a través líneas telefónicas falsas.

La gerente de Prosperidad Social en Quindío, Ángela Patricia Libreros Ortiz, afirmó que: “Los delincuentes buscan obtener dinero, información personal, datos financieros o sobre billeteras digitales a cambio de supuestas vinculaciones a nuestros programas, falsos bonos como el supuesto bono de la mujer, falsos subsidios y beneficios. Que no te tumben, porque Prosperidad Social nunca pide información personal como claves ni números de cuenta”.

Se han presentado posibles suplantaciones que utilizan de forma fraudulenta los nombres de programas sociales como Colombia Mayor, Renta Ciudadana, Devolución del IVA y Renta Joven.

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Las cuatro modalidades identificadas 1. Los bonos ficticios y las falsas inscripciones a programas A través de mensajes de texto o de WhatsApp, correos electrónicos, publicaciones en redes sociales y llamadas fraudulentas, ofrecen ingreso a www.prosperidadsocial.gov.co programas de la entidad y dicen a las víctimas que tienen un bono pendiente por cobrar o que se va a vencer la fecha para reclamar un subsidio. Los convencen de que se dirijan a enlaces o páginas en las que solicitan información personal, datos financieros o de billeteras digitales.

“Que no te tumben”, porque: Prosperidad Social nunca pide dinero ni información personal, como claves o números de cuenta. La entidad no realiza llamadas telefónicas para informar que tiene subsidios pendientes por reclamar o que ha sido beneficiaria de un subsidio. Todos los trámites de la entidad son gratuitos y no requieren intermediarios.

2. Reuniones o capacitaciones fantasma Hay personas que están citando a reuniones presenciales o cursos virtuales diciendo que son de Prosperidad Social. Buscan obtener de manera fraudulenta información y datos personales.

“Que no te tumben”, porque: Todas las convocatorias a procesos de capacitación son realizadas a través de canales oficiales y corresponden a la ejecución de los programas para dar cumplimiento a la misión de la entidad

3. El “Bono Mujer” que no existe Circula una publicación falsa en redes sociales y plataformas digitales, en la que se anuncia un “Bono Mujer” de entre 500.000 y 850.000 pesos, que está dirigido a mujeres mayores de 18 años a nivel nacional. Las personas son dirigidas a una página falsa que suplanta la imagen de Prosperidad Social, en la que se solicitan datos para realizar una supuesta inscripción.

“Que no te tumben”, porque el Gobierno Nacional no ha creado ningún programa con ese nombre. Prosperidad Social no ofrece ni garantiza el ingreso a sus programas mediante anuncios, intermediarios o enlaces enviados por redes sociales.

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4. La falsa intermediación para que no pierda el subsidio Un supuesto funcionario de Prosperidad Social llama al beneficiario y le miente: afirma que ya se realizó el retiro de los recursos de su transferencia o que está a punto de perder el subsidio si no realiza inmediatamente una acción. El objetivo es generar preocupación y llevar a la persona a entregar información, ingresar a enlaces o realizar procedimientos que pueden poner en riesgo sus recursos.

“Que no te tumben”, porque los funcionarios de la entidad no realizan llamadas a los beneficiarios para realizar trámites relacionados con el retiro de transferencias. Ninguna vinculación a programas de Prosperidad Social requiere intermediarios.

¿Qué hacer? Prosperidad Social está tomando acciones legales para frenar estas estafas, pero su ayuda es clave: No responda a correos o mensajes de canales no oficiales. No entregue su información personal ni dinero a desconocidos. Denuncie cualquier intento soytransparente@prosperidadsocial.gov.co. de engaño

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El Concejo de Armenia aprobó en segundo debate el proyecto de acuerdo que mantiene, durante los próximos cinco años, los porcentajes de subsidios para los usuarios residenciales de estratos 1, 2 y 3, así como los aportes solidarios de los estratos 5 y 6 y de los sectores comercial e industrial. La medida comprende los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.

De acuerdo con lo aprobado por la corporación, se mantienen los subsidios para los usuarios residenciales de los estratos 1, 2 y 3, correspondientes al 58,5 %, 31 % y 11,5 %, respectivamente, aplicables a los componentes tarifarios legalmente subsidiables de los tres servicios. Estos porcentajes serán iguales para los usuarios de las zonas urbana y rural del municipio.

Por su parte, los factores de aporte solidario se mantienen en el 60 % para el estrato 5, el 70 % para el estrato 6, el 50 % para los usuarios comerciales; y el 30 % para los industriales. Estas contribuciones se destinan a financiar los subsidios de los hogares beneficiarios, a través del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos.

El acuerdo también establece que los factores serán uniformes para todas las empresas prestadoras de cada servicio que operen en Armenia y que su aplicación estará sujeta a la metodología de equilibrio entre subsidios y contribuciones, así como a la disponibilidad de recursos y las apropiaciones presupuestales de cada vigencia.

Los porcentajes tendrán una vigencia de cinco años y podrán ser modificados antes de ese término si cambian las condiciones financieras, tarifarias, regulatorias o de disponibilidad de recursos que permitan garantizar el equilibrio del sistema.

Con la aprobación en segundo debate, el proyecto de acuerdo continúa el trámite correspondiente para su sanción y publicación. Posteriormente, la Administración Municipal y el Concejo adelantarán su divulgación para informar a la ciudadanía y a las empresas prestadoras sobre la continuidad de estos factores y su aplicación.

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La creación de una comisión accidental de la Asamblea departamental, y el anuncio de la Procuraduría de conformar mesas de trabajo en los municipios para tratar puntualmente los inconvenientes presentados en torno a la reconstrucción de las Instituciones Educativas, fueron los principales resultados de la sesión efectuada en el recinto de la Duma, con el propósito de conocer las acciones del Gobierno del Quindío en torno a la recuperación de la infraestructura educativa.

En representación del Gobierno del Quindío, la secretaria (e) de Educación, Ángela María Marín Valencia, acompañada de su equipo de trabajo, dio claridad sobre las diversas situaciones relacionadas con la reconstrucción de la infraestructura educativa y la prestación del servicio, ante una audiencia compuesta por docentes, padres de familia, el SUTEQ, los honorables diputados, los alcaldes de Circasia y Montenegro y la Procuraduría.

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Hoteleros del Quindío esperan que la temporada de fin y comienzo de año sea el repunte para el sector muy afectado por el terremoto del 10 de agosto

Así lo manifestó Laura Osorio director de Cotelco, Quindío durante el comité de seguridad turística que se llevó a cabo en el centro de convenciones de Armenia

La líder gremial de los hoteleros indicó “Los hoteleros están a la expectativa de esta temporada, la semana de receso no fue una temporada muy buena, fue más que todo como un puente, pero no fue como normalmente es que toda la semana pues hay visitantes. Entonces, no alcanzaron a recuperarse como debían recuperarse y como tenían pues como la esperanza de hacerlo. Entonces, sí están a la expectativa esta temporada navideña”

Hoy todos los hoteles ya están activos, tanto urbanos como rurales, a pesar de las afectaciones, La directora de Cotelco afirmó “tuvimos una ventana en donde pudieron recuperarse, pudieron arreglar las fachadas, los techos y a los que estaban de pronto un poquito más afectados pudieron arreglar también sus hoteles. Entonces, están preparados y están listos para recibir al turista”

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Sobre las expectativas de ocupación para la temporada de fin de año señaló “podemos tener una expectativa y queremos pues que más o menos sea pues del 50% para arriba de ocupación, ojalá el 60, 70%, pero digamos que tenemos una esperanza más o menos del 50%”

Pero pues como te digo, como ha sido atípico, como que no nos atrevemos ni siquiera a decir como cuál es la expectativa porque mira la semana de receso, o sea, teníamos una expectativa demasiado grande del 55% más o menos y pues realmente fue el fin de semana el que se llenó y hubo sí una buena acogida, pero no toda la semana como esperábamos.

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Por su parte la secretaria de turismo del Quindío Juana Camila Gómez es más optimista de cara a la temporada de fin y comienzo de año y espera que haya una ocupación superior al 80%

Y subrayó “recordemos que la semana del receso que fue la temporada pasada alta turística, pues no cumplimos o no alcanzamos las expectativas y de esto depende en gran medida de acuerdo a los estudios y a los análisis que hemos realizado a esa falta de confianza del turista, pero estamos trabajando hemos venido realizando un trabajo muy decidido incluso generando unas misiones a nivel nacional a nivel internacional que pueda contarle a Colombia y al mundo que el departamento del Quindío se encuentra a pie”

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Regresarán los vuelos internacionales por el aeropuerto el Edén de Armenia, en la ruta hacia Miami, Estados Unidos a partir del mes de diciembre de 2026

Así fue confirmado por parte de Miguel Ospina CEO, Oasis, Aviation Services, que ha estado en Armenia dando a conocer la alianza de esta empresa de Estados Unidos con la aerolínea Word Atlantis Airlines para empezar los vuelos Miami Armenia, ida y vuelta.

Y explicó “Vamos a empezar los vuelos el día 19 de diciembre, estaremos operando todos los sábados una frecuencia semanal que sale a las 3 p.m. desde el Aeropuerto El Edén de Armenia”

Sobre las tarifas indicó “los precios empiezan desde $789. Esto incluye ida y vuelta y la primera maleta de 23 kg, el artículo personal y el carry-on, que es la maleta de mano.

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El CEO de Oasis, Aviation Services “Ya la aerolínea World Atlantic tiene todos los permisos de la Aeronáutica civil y tenemos todo para arrancar con este vuelo. Vamos a operar con avión Airbus 320 con 180 sillas”

Por cuanto tiempo van a operar por la terminal aérea del Quindío, el directivo fue claro en afirmar “tenemos estimado operar hasta mayo de 2027, pero la idea obviamente continuar la ruta para siempre, o sea, que cada que se llegue el tiempo de vencimiento, nosotros vamos a renovar todos los permisos, que esos esos ya lo ya está hablado, simplemente renovar y seguimos operando.

Nosotros tenemos la primera frecuencia, pero a medida que la demanda suba, vamos a incrementar más segmentos. Estamos pensando subir hasta dos o tres vuelos por semana afirmó el CEO de Oasis, Aviation Services

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El exconsejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila desde Armenia dijo que con Vivian Morales como consejera hay oportunidad de implementar los aspectos pendientes del acuerdo de paz, hoy que se cumplen 10 años de la firma.

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Empresas Públicas de Armenia EPA a través de la campaña ‘Superemos El Niño’, invita a los ciudadanos a fortalecer sus hábitos de ahorro y uso eficiente del recurso hídrico.

Aunque noviembre históricamente se caracteriza por ser un mes de lluvias en el Quindío, las precipitaciones no están alcanzando los niveles habituales, una situación que refuerza la importancia de no bajar la guardia y mantener las medidas de prevención frente a la posible disminución de la disponibilidad de agua.

Desde los hogares es posible aportar con acciones sencillas que generan grandes beneficios: cerrar la llave mientras se cepillan los dientes o se enjabonan las manos, tomar duchas cortas, utilizar la lavadora con cargas completas, reparar oportunamente las fugas y reutilizar el agua de actividades domésticas, como el lavado de frutas y verduras, para regar las plantas.

También es importante recordar que está prohibido con el Decreto 328 lavar vehículos y andenes con manguera, así como utilizar agua potable para actividades que no lo requieren.

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A través de la Secretaría de Aguas e Infraestructura, la gobernación del Quindío adelanta el mejoramiento de 650 metros de vía en la vereda Murillo, municipio de Armenia, mediante un trabajo articulado con el Instituto Nacional de Vías - INVIAS y la comunidad. Esta intervención busca recuperar los puntos críticos del corredor y mejorar las condiciones de movilidad de los habitantes del sector.

Para estas labores, INVIAS donó 120 metros cúbicos de material fresado, que fueron transportados desde la planta de La Línea hasta la vereda Murillo con el apoyo de cinco volquetas de la Gobernación del Quindío.

El equipo de maquinaria amarilla de la Secretaría de Aguas e Infraestructura realiza la extensión y nivelación del material con motoniveladora, seguida de su compactación con vibrocompactadora. Adicionalmente, se adelantan trabajos de desbasure, perfilamiento de la vía y mantenimiento de cunetas, con el propósito de alcanzar un ancho aproximado de 3,5 metros.

La comunidad también se vinculó a esta intervención mediante el aporte de emulsión asfáltica, fortaleciendo el trabajo conjunto para mejorar las condiciones del corredor vial.

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La Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, se acompaña el segundo ciclo nacional de vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis bovina, una estrategia liderada por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), que busca proteger la sanidad animal y fortalecer la actividad ganadera en el municipio.

La jornada, que inició el 27 de octubre y se extenderá hasta el 16 de diciembre de 2026, tiene como lema “Ganaderos a vacunar, Colombia libre de fiebre aftosa” y contempla acciones de prevención, control y vigilancia de enfermedades que pueden afectar la producción pecuaria y generar importantes consecuencias económicas para el sector

Como parte de este acompañamiento, se realizó una jornada de supervisión en la finca La Gaviota, ubicada en el sector de Puerto Espejo, donde se verificó el proceso de vacunación de 36 bovinos machos contra la fiebre aftosa.

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El programa de Bebeteca de Comfenalco Quindío obtuvo el segundo puesto a nivel nacional como experiencia significativa, durante el XXXVI Encuentro Nacional: Bibliotecas como centros de aprendizajes continuos para la vida, organizado por la Superintendencia del Subsidio Familiar

En esta edición, Comfenalco Quindío presentó la experiencia de su Bebeteca, un programa que, desde hace más de 18 años, promueve el acercamiento a la lectura desde la primera infancia y reconoce el valor de los libros, el juego, la exploración sensorial y los vínculos afectivos en el desarrollo de los niños y las niñas.

La iniciativa nació en 2008, en el marco del programa Fiesta de la Lectura, desarrollado en convenio con los hogares infantiles del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Desde entonces, ha evolucionado hasta consolidar una metodología propia de cinco ciclos, que acompaña de manera sensible y progresiva a las madres gestantes, sus familias y niños hasta los seis años.

A lo largo de su trayectoria, la Bebeteca también ha ampliado sus escenarios de atención, llegando a otros municipios como Calarcá y desarrollando estrategias para mantener el vínculo con las familias en diferentes contextos. Durante la pandemia, por ejemplo, trasladó sus actividades a entornos digitales mediante talleres sincronizados, videocuentos y pódcast, logrando acompañar a centenares de niños y cuidadores.

Este reconocimiento nacional destaca el impacto de una experiencia que, en los últimos diez años, ha acompañado a 50.422 niños y familias, y que durante 2026 registra 4.330 usuarios. Más allá de promover hábitos lectores, la Bebeteca contribuye al desarrollo de la autonomía, la identidad, la imaginación y las dimensiones educativa, familiar y social de la primera infancia.

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La Institución Educativa Rural El Naranjal, sede La Unión, en el municipio de Quimbaya, fue escenario de una jornada de supervisión de Fondo Acción al proyecto “Guardianes de la Tierra.

Mujeres y niños rurales liderando la transición agroecológica de musáceas como estrategia de adaptación al cambio climático y seguridad alimentaria en la cuenca del río Cauca”, iniciativa ejecutada por la Universidad La Gran Colombia Seccional Armenia, a través del área de proyectos especiales.

El encuentro contó con la participación de mujeres campesinas de la Asociación TUMBAGO, integrantes de la comunidad educativa y representantes vinculados al proyecto, quienes compartieron los avances, las experiencias y los resultados de esta iniciativa, así como su impacto en la comunidad educativa y en los procesos organizativos de las mujeres rurales.

Entre los principales avances se destacan los procesos de formación con mujeres y estudiantes, el diseño participativo del vivero escolar, la construcción de la biofábrica comunitaria y la planificación de un encuentro intergeneracional para el intercambio de plantas, conocimientos y experiencias sobre agricultura regenerativa.

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Con el propósito de fortalecer el liderazgo juvenil, la participación ciudadana y la formación de nuevos agentes de transformación social, 30 estudiantes de diferentes instituciones educativas de Armenia recibieron su certificación en el Diplomado en Derechos Humanos, Control Fiscal y Ambiente.

La ceremonia de clausura contó con la participación de estudiantes, docentes, padres de familia y autoridades municipales, quienes acompañaron este importante momento de reconocimiento al compromiso y la dedicación de los jóvenes que culminaron satisfactoriamente este proceso formativo.

Este proceso académico se desarrolla en el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Universidad La Gran Colombia Seccional Armenia, la Personería Municipal y la Contraloría Municipal de Armenia, una alianza que ratifica el compromiso de estas instituciones con la formación ciudadana y el fortalecimiento de las capacidades de las nuevas generaciones.

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En el Quindío entregaron un nuevo reconocimiento a Alberto Gómez Mejía por su labor investigativa y de educación ambiental, el fundador del jardín botánico invitó a fortalecer la reactivación tras el terremoto

En la asamblea departamental se llevó a cabo el reconocimiento al fundador del Jardín Botánico del Quindío, Alberto Gómez Mejía por más de cuatro décadas de trabajo de en materia de conservación, investigación científica y la educación ambiental.

Al recibir el reconocimiento expresó su agradecimiento y entusiasmo porque considera es una oportunidad para que más personas conozcan del trabajo que se realiza en este importante lugar del departamento. Considera es muy valioso puesto que permite que muchas personas sean conscientes de la diversidad con la que cuenta el departamento y del mismo modo el trabajo relacionado con su protección.

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Destacó que la Asamblea tiene capacidad jurídica para convertir el Quindío en un modelo nacional de enseñanza de la biología y ecología local por eso es clave apostar al conocimiento para trabajar en la conservación.

De otro lado, invitó a la comunidad a visitar el jardín y fortalecer la labor que realizan ya que después del terremoto hay una baja significativa de visitantes por lo que incluso ha tenido que terminar el contrato de la tercera parte del personal. Vale anotar que el reconocimiento fue impulsado por las diputadas Jessica Obando y Beatriz Aristizábal

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Armenia será epicentro de un congreso internacional que apunta a la sostenibilidad e innovación empresarial

El evento denominado Euroamérica Cities 2026 se llevará a cabo los días 1, 2 y 3 de diciembre en el centro de convenciones de la ciudad donde diferentes conferencistas hablarán sobre la sostenibilidad, innovación y la resiliencia para el desarrollo sostenible regional.

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En deportes, Con el apoyo de Indeportes Quindío, los deportistas Juan Miguel Correa, de atletismo, y Juan Alejandro Sosa, de natación, representarán a Colombia en los XXVIII Juegos Sudamericanos Escolares 2026, que se realizarán del 30 de noviembre al 6 de diciembre en Guayaquil, Ecuador.

Ambos consiguieron su clasificación gracias a los resultados obtenidos en la fase final nacional de los Juegos Intercolegiados 2026, donde sumaron cinco medallas: tres de oro, una de plata y una de bronce.

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Juan Miguel Correa, estudiante de la Institución Educativa Ciudadela del Sur, obtuvo la medalla de oro en los 80 metros y la de plata en los 150 metros planos, en la categoría prejuvenil masculina. Por su parte, Juan Alejandro Sosa, del colegio San José de Armenia, consiguió dos medallas de oro en las pruebas de 200 y 100 metros mariposa, además de una de bronce en los 50 metros mariposa.

Los resultados permitieron que la coordinación general del programa Juegos Intercolegiados Nacionales 2026 del Ministerio del Deporte, convocara a los dos quindianos para integrar la delegación colombiana que competirá en Ecuador.