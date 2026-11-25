El jugador del Deportes Quindío, Javier Reina y la celebración con su abuela de 100 años de edad. Foto: Cortesía WIN Sports

Armenia

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El alcalde de Armenia rechazó los actos violentos que se viven en diferentes regiones del país, también entregó un parte de tranquilidad a los ciudadanos por la situación de orden público en la ciudad

Ante la difícil situación de orden público que vive el país, el alcalde de la capital quindiana James Padilla García rechazó los actos violentos que han impactado varias ciudades capitales lo que aumenta la preocupación.

Enfatizó que fue desarrollado un consejo de seguridad para evaluar el panorama en la ciudad donde ha entregado un parte de tranquilidad respecto a que actualmente no existen amenazas de afectación de seguridad por grupos armados.

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A pesar de lo anterior, fue claro que están a la expectativa y reforzando el trabajo articulado con el Ejército y Policía para blindar a la capital quindiana ante la situación compleja que se vive actualmente en el país.

Reconoció que es un momento delicado por la presión que viene ejerciendo el Gobierno Nacional lo que desencadena en retaliaciones de los grupos al margen de la ley por lo que están tomando las medidas preventivas correspondientes para garantizar la seguridad en

Destacó que es fundamental el trabajo articulado con las autoridades para hacerle frente a la situación de violencia que vive el país.

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Los gremios desde el Quindío manifestaron su preocupación por la seguridad en varias regiones que podría afectar la economía del comercio para la temporada de fin de año

El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, Rodrigo Estrada indicó “preocupados por lo que pasó en Villavicencio, el Quindío es una ventaja muy interesante y lo digo con toda claridad, es un departamento pues realmente tranquilo, seguro, un departamento con brigada, con tres batallones más, super lógicamente protegido y esperamos ese es el mensaje, que estemos muy atentos tanto en inteligencia como en como en vigilancia permanente para la gente pueda viajar y estar aquí tranquilos”

Pero el mensaje para el país es que el Quindío es un departamento seguro, siempre ha sido seguro, tranquilo, donde nuestro objetivo fundamentalmente es que la gente venga aquí a disfrutar y a pasar buenos días, subrayó el líder gremial.

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Recluso de la cárcel de Calarcá ingirió un celular para evitar que la guardia del Inpec lo detectara

Tras una intervención se logró extraer el celular que le generó complicaciones al interno que permanece en recuperación.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó que un recluso de la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Calarcá, Quindío, ingirió un celular de pequeñas dimensiones para evitar que fuera detectado durante un operativo de registro y control adelantado por la guardia del Inpec en compañía del Gaula.

Más información Martes 24 de noviembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Según se conoció, el privado de la libertad manifestó problemas de salud y le informó al personal de enfermería lo sucedido, por lo que fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario de Armenia.

En el centro médico, mediante estudios radiológicos, se confirmó la presencia del dispositivo en su organismo y se realizó la intervención necesaria para extraerlo.

Actualmente, el recluso se encuentra en proceso de recuperación, bajo la custodia y vigilancia del personal del Inpec.

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El Inpec advirtió que este tipo de conductas se han evidenciado durante los operativos de registro e inspección que adelanta en los establecimientos de reclusión, en los que algunas personas privadas de la libertad, en su intento por ocultar elementos prohibidos y evadir los controles institucionales, han llegado a poner en riesgo su propia integridad física.

“Los controles penitenciarios no son negociables”, señaló la institución, al reiterar que la seguridad de los establecimientos, la protección del personal de custodia y vigilancia y la prevención de actividades delictivas desde los centros de reclusión constituyen prioridades de su gestión.

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No hay derecho, bus que transportaba a los jugadores del Deportes Quindío luego del partido de la final ante Boca Juniors en el municipio de Yumbo en el Valle del Cauca fue atacado a piedras por desconocidos.

Los hechos se registraron en la noche del lunes 23 de noviembre luego del primer partido de la final del Torneo Dimayor de la B que ganó el conjunto cafetero por 2 a 0 y cuando se disponían a retornar al departamento del Quindío.

A través de las redes sociales, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, Acolfutpro rechazó estos hechos de violencia e indicaron “Rechazamos de manera categórica los cobardes actos de violencia perpetrados contra el bus que transportaba a los futbolistas y a toda la delegación del Deportes Quindío, tras finalizar el partido de ida de la final del Torneo BetPlay Dimayor en el municipio de Yumbo, Valle del Cauca.

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En las imágenes se ve el tamaño de la piedra que rompió uno de los vidrios y que estuvo cerca de herir al futbolista Javier Reina.

Finaliza el comunicado de Acolfutpro “El fútbol es una fiesta que debe unirnos y jamás puede convertirse en un escenario de barbarie que ponga en riesgo la vida e integridad de los futbolistas ni de ningún ciudadano.

Estos hechos empañan el espíritu deportivo y no representan a las verdaderas hinchadas del país. Hacemos un llamado urgente a la cordura, al respeto y a la paz en los estadios y sus alrededores, indicaron desde la Asociación de Futbolistas Profesionales de Colombia.

Hasta el momento no hay pronunciamiento oficial de las autoridades del departamento del Valle del Cauca y tampoco hay un comunicado o reporte oficial sobre estos hechos por parte del Deportes Quindío.

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Sancionan a la tribuna norte del estadio centenario de Armenia para partido de vuelta del Deportes Quindío ante el Boca Juniors de Cali

En la mañana de este martes 25 de noviembre se llevó a cabo la comisión local de fútbol con el objetivo de definir las medidas para el partido de vuelta del Deportes Quindío frente al Boca Juniors de Cali en el Estadio Centenario de Armenia.

Al respecto, el secretario de gobierno de la ciudad, Carlos Arturo Ramírez informó que debido a los desmanes registrados en el partido ante el Real Cartagena se sancionará a la Tribuna Norte por lo que no estará habilitada para el ingreso, es decir, solo estarán habilitadas: Oriental, Occidental y Sur.

Explicó que se permitirá el ingreso de mayores de 10 años para Oriental y Occidental, dijo que habrá ingreso exclusivo para mayores de 18 años de edad en la tribuna Sur.

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Fue claro que otra de las medidas de la comisión es la relacionada con la prohibición del ingreso de trapos, instrumentos musicales y pólvora con el objetivo de garantizar la seguridad y orden público en este importante encuentro deportivo que definirá el ascenso para el Deportes Quindío.

Manifestó que las puertas estarán abiertas desde las 12:30 del mediodía del sábado entendiendo que iniciará a las 4:30 de la tarde con el objetivo de que los ciudadanos lleguen con tiempo y no se genere aglomeración a las afueras del estadio.

Sostuvo que reforzarán la seguridad de la mano con la Policía con más de 150 uniformados sumado a todo el componente interno y externo de seguridad del estadio y realizando el llamado al aumento de pie logístico al Deportes Quindío.

Vale destacar que los precios de entradas son: Sur: $33.000 Oriental: $43.000, Occidental: $65.000 y NO aplicará promoción 2x1.

El comité disciplinario del campeonato de fútbol profesional de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano dio a conocer la sanción para el Deportes Quindío que incluye la tribuna norte del Estadio Centenario y multa económica para el club.

En la parte resolutiva indica “Sancionar al Club Deportes Quindío S.A. con dos fechas de suspensión parcial de plaza (Tribuna Norte), así como multa de siete millones ochocientos setenta y nueve mil setenta y dos pesos ($7.879.072)

Esta sanción es por incurrir en las infracciones descritas en los numerales 1, 4, 5, 6 y 7 del artículo 84 del CDU de la FCF, por los hechos ocurridos en el partido disputado por la 5ª Fecha de Cuadrangulares Semifinales del Torneo BetPlay DIMAYOR II 2026, entre el Club Deportes Quindío S.A. y el Club Real Cartagena S.A.

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El director del Departamento Administrativo de Planeación DE Armenia, Diego Fernando Ramírez Restrepo, indicó que el Plan de Acción Específico del municipio reúne 175 acciones que deberán ejecutar 20 dependencias de la Alcaldía de Armenia para atender las obligaciones derivadas de la calamidad pública ocasionada por el terremoto del pasado 10 de agosto de 2026.

El funcionario local precisó que este instrumento establece responsabilidades para las distintas dependencias y contempla actividades relacionadas con la atención de la emergencia, entre ellas las etapas de reconstrucción y reparación de viviendas.

“Son 175 acciones distribuidas en las 20 dependencias de la Alcaldía, cada una con funciones específicas y responsabilidades medibles y cuantificables. Algunas tienen asignados recursos económicos, por lo que debemos revisar permanentemente su cumplimiento”, señaló Ramírez Restrepo.

El funcionario explicó que Planeación adelanta, además, la revisión de los asentamientos humanos de desarrollo informal de Armenia. Según una estimación preliminar, en estos sectores habría alrededor de 8.000 construcciones. La cifra está en proceso de valoración con información catastral y requiere precisar cuántos hogares y personas habitan allí.

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Con un incremento del 100 % en el presupuesto destinado a salud mental después del pasado terremoto del 10 de agosto, la Alcaldía de Armenia amplió sus equipos de atención y puso en marcha estrategias de acompañamiento en materia de salud mental, la cual es una de las prioridades de la Administración Municipal.

A través de la Secretaría de Salud, el Gobierno de Armenia fortalece las acciones de promoción, prevención y atención, con estrategias que buscan acercar los servicios a las comunidades, identificar oportunamente situaciones que puedan afectar el bienestar emocional y facilitar el acceso a las rutas de atención.

Una de las principales apuestas es la estrategia de escucha activa casa a casa, mediante la cual los equipos de salud llegan directamente a los hogares para dialogar con las familias, reconocer sus necesidades y brindar orientación sobre los servicios disponibles. Estas jornadas también se desarrollan en instituciones educativas, donde se están incorporando herramientas tecnológicas para facilitar la comunicación con los estudiantes.

Como parte de esta iniciativa, se han conformado grupos de padres de familia y estudiantes que, a través de dispositivos móviles, reciben información sobre prevención, señales de alerta, recomendaciones de cuidado emocional y rutas para acceder a los servicios de salud mental.

Al respecto, el secretario de Salud de Armenia, César Augusto Rincón Zuluaga, destacó que “Hoy tenemos cobertura en nueve de las diez comunas de Armenia y seguimos trabajando para ampliar nuestra presencia en todo el municipio”, manifestó el profesional de la salud.

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El Gobierno Nacional iniciará hoy miércoles 25 de noviembre la entrega de los subsidios de arrendamientos para las personas que resultaron afectadas por el terremoto y que tuvieron que desalojar sus viviendas debido a que estas quedaron inhabitables en el municipio de Montenegro

Los pagos se realizarán a través de Facilísimo teniendo en cuenta el siguiente pico y cédula:25 de noviembre: 1 y 2, 26 de noviembre: 3 y 4, 27 de noviembre: 5 y 6, 28 de noviembre: 7 y 8 y 30 de noviembre: 9 y 0

A partir del próximo martes, las personas que no pudieron reclamar este beneficio durante los días en mención podrán hacerlo en los mismos puntos. Es necesario recordar que estas personas han sido elegidas por parte del ente nacional y están incluidas en las bases de datos del Registro Único de Damnificados.

El alcalde de Montenegro, Gustavo Pava al confirmar la noticia explicó “son 2 millones 400 mil pesos, La plata está en la Gobernación. Lo que faltaba era el convenio con Facilísimo para la entrega y ya fue solucionado y desde hoy comienza el pago”

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Sobre las demoliciones el mandatario indicó “en materia de reconstrucción y lo que es demoliciones en este momento avanzamos, están demoliendo el edificio más alto que son cinco pisos donde estaba la Edeq y estaba EPQ. Hoy se arranca la demolición. En el transcurso de la semana se va a ver caer ese edificio. Pero más que eso vamos con unas 70 demoliciones. Todavía nos faltan como 50. En la parte del centro de Montenegro. Estamos hablando entre la quinta, sexta y séptima de octava donde está la parte céntrica de Montenegro.

Seguimos con la recolección de escombros a pesar de que la gente hoy abusa de la de lo que pasó el 10 de agosto que el material de escombros. Pero seguimos trabajando en eso.

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Con el propósito de fortalecer la atención a las familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto, la Gobernación del Quindío, mantiene un equipo de apoyo desplegado en los municipios para acompañar a las alcaldías en el levantamiento, verificación y consolidación del censo de personas damnificadas.

A esta labor se suma la Secretaría TIC, que puso a disposición sus ingenieros y técnicos para apoyar la operación del datacenter habilitado en el Centro de Convenciones, desde donde se viene fortaleciendo el manejo de la información de la emergencia.

La dependencia también desarrolló un chatbot con información en tiempo real sobre la situación del Quindío y trabaja en la consolidación de una base de datos unificada de las familias afectadas. “Estamos implementando varias herramientas con inteligencia artificial para manejar y validar mejor la información.

La idea es que, cuando los datos lleguen al Gobierno Nacional, tengamos la mínima cantidad de errores para que sean validados de forma inmediata y podamos acceder lo más pronto posible a las ayudas”, explicó Jhon Mario Liévano Fernández, secretario TIC.

La estrategia busca que la información producida desde los municipios cumpla con los criterios de precisión y confiabilidad requeridos para su validación ante las autoridades nacionales.

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La gobernación del Quindío avanza en la recuperación de las aulas afectadas por la emergencia, con una estrategia articulada entre las secretarías de Educación y TIC para garantizar la continuidad del proceso formativo

Una de las principales herramientas será IntegraTIC, plataforma que permitirá fortalecer la educación virtual en los establecimientos que presentan afectaciones.

Para ponerla nuevamente en funcionamiento, el equipo técnico de la Secretaría TIC trabaja en la configuración de servidores, redes VPN y dominios, con el propósito de habilitar progresivamente el acceso de las comunidades educativas.

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El representante a la cámara por el Quindío de Cambio Radical John Edgar Pérez en el debate en el que el Senado aprobó la adición presupuestal de $3,8 billones para la vigencia de 2026, que incluye $2,7 billones para el Fondo Milagro defendieron la importancia de garantizar los recursos para atender a las familias afectadas por la emergencia en nuestras regiones.

Y agregó “El Fondo Milagro necesita herramientas financieras para responder a las necesidades de los damnificados. Esta adición presupuestal representa recursos importantes para la vigencia 2026 y abre una oportunidad para avanzar en la atención y reconstrucción de los territorios.

Los procesos de reconstrucción toman tiempo, pero lo que no puede pasar es que las diferencias políticas terminen afectando a quienes hoy necesitan una respuesta del Estado.

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Tribunal Administrativo del Quindío ordena medidas para controlar el ruido, recuperar el espacio público y mejorar la seguridad en el barrio Laureles de Armenia.

La decisión judicial, producto de una acción popular presentada por la Procuraduría 14 Judicial II Ambiental y Agraria y la Personería Municipal de Armenia, establece obligaciones concretas para el municipio de Armenia, la CRQ, la Policía Nacional y los establecimientos comerciales vinculados.

El Tribunal Administrativo del Quindío, mediante sentencia de primera instancia del 20 de noviembre de 2026, amparó los derechos colectivos de los habitantes del barrio Laureles, comuna 10 de Armenia, ante las afectaciones relacionadas con la contaminación auditiva, el uso del espacio público y las condiciones de seguridad y salubridad del sector.

La decisión reconoce la vulneración del derecho a un ambiente sano, así como las afectaciones al espacio público, la seguridad y la salubridad públicas. Por ello, estableció una serie de obligaciones que deberán cumplir las autoridades y los propietarios de los establecimientos comerciales involucrados.

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El Tribunal ordenó al Municipio, la CRQ y la Policía Nacional formular conjuntamente, en un plazo máximo de tres meses, un plan de acción integral que incluya responsables, cronograma e indicadores para atender las problemáticas de ruido, seguridad y espacio público. Este deberá contemplar, entre otras posibilidades, la reducción de una o dos horas en el horario de cierre de los establecimientos del sector

Además, imparte órdenes a cuatro instituciones, por ejemplo, a la Policía Nacional: Implementar, en un plazo de dos meses, un esquema reforzado y permanente de vigilancia en el sector, especialmente los viernes y sábados en la noche. También deberá acompañar los operativos de control y adoptar las medidas correctivas correspondientes frente a comportamientos que afecten la convivencia.

A la CRQ: Adelantar y culminar los procesos sancionatorios ambientales que correspondan, presentar resultados concretos en un plazo máximo de seis meses y realizar mediciones de ruido sin previo aviso, al menos cada tres meses durante el año siguiente a la ejecutoria del fallo.

Al Municipio de Armenia: Verificar el cumplimiento de los requisitos legales de funcionamiento, los horarios establecidos en el Decreto 184 de 2023 y la compatibilidad del uso del suelo con las actividades comerciales. También deberá adelantar los procesos administrativos y sancionatorios a que haya lugar e intensificar los controles al estacionamiento de vehículos en zonas prohibidas.

Y a los Establecimientos comerciales: sus propietarios deberán cumplir los planes de insonorización y manejo del ruido, respetar los límites de decibeles permitidos, las restricciones de consumo, los horarios de cierre y el uso del suelo autorizado. Además, deberán desarrollar sus actividades al interior de los establecimientos, sin ocupar antejardines ni el espacio público cercano. Para estas últimas disposiciones, el fallo establece un plazo máximo de un mes.

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Evitar que el consumo de alcohol en menores de edad se normalice durante las celebraciones familiares es el propósito de la campaña “Un sorbito hoy, un problema mañana”, una iniciativa que adelantan la Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Salud Municipal, en articulación con Red Salud Armenia Empresa Social del Estado (ESE), para fortalecer la prevención durante la temporada navideña y de fin de año.

La estrategia se desarrolla en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), mediante la estrategia ZOE, y contempla acciones de sensibilización dirigidas a padres, madres, cuidadores y comunidad en general, con el fin de advertir sobre los riesgos de la exposición temprana al alcohol y promover entornos protectores para niños, niñas y adolescentes.

Aunque diciembre representa una época de encuentros, alegría y unión familiar, también es un periodo en el que se deben reforzar las medidas de protección. Por eso, la campaña hace un llamado a los adultos a evitar ofrecer bebidas alcohólicas a los menores, incluso bajo la creencia de que pequeñas cantidades o los llamados “sorbos” no representan un riesgo.

El gerente de Red Salud Armenia, José Antonio Correa López, destacó la importancia de fortalecer estas acciones preventivas y promover una mayor conciencia entre las familias frente a la exposición de los menores al alcohol.

“La prevención comienza en casa. No podemos permitir que, bajo la idea de compartir o celebrar en familia, se normalice el consumo de alcohol en niños, niñas y adolescentes. Nuestro compromiso es generar conciencia, brindar orientación y proteger la salud de las nuevas generaciones”, señaló el profesional de la medicina.

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En el marco de las acciones de vigilancia y control desarrolladas por la Policía Quindío, uniformados adscritos al CAI Santander de la Estación de Policía Armenia capturaron un hombre señalado de participar presuntamente en el hurto de elementos pertenecientes a una antena de telecomunicaciones.

Los hechos se registraron en la comuna IV cuando una llamada a través de la Línea de Emergencias 123 alertó a las patrullas sobre la presunta comisión de un hurto a una infraestructura de la empresa de telecomunicaciones, de inmediato, los uniformados de la zona de atención se desplazaron al lugar para verificar la información suministrada por la comunidad.

Durante la inspección, los funcionarios evidenciaron un rastro de aceite que los condujo hasta una vivienda cercana, donde hallaron dos motores, dos generadores y una caja, elementos que posteriormente fueron verificados por un representante de la empresa afectada, quien confirmó que parte de estos correspondían al motor de la planta de energía de la antena de telecomunicaciones.

Gracias a las labores adelantadas en el sitio y a la verificación realizada, pudieron identificar a un hombre quien presuntamente habría cometido el hurto. Esta persona junto a los elementos hallados fue dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su correspondiente proceso judicial.

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Desde la CRQ continúan acompañando las acciones de seguimiento tras el derrame de ACPM registrado el pasado 31 de octubre en el sector del viaducto Las Mariposas, vía La Línea.

Durante la jornada adelantaron acciones articuladas con Copetran, SOS Contingencias, la Secretaría de Salud Departamental de Calarcá, AmSpec MCS Colombia S.A.S. e INVÍAS.

El laboratorio AmSpec realizó la toma de muestras de agua, sedimentos y suelo, mientras SOS Contingencias continuó con las labores de saneamiento y contención del hidrocarburo.

Estas acciones permitirán evaluar las condiciones del recurso hídrico y del suelo, así como determinar si existen condiciones para retomar la captación de agua en la bocatoma de San Rafael, que permanece cerrada como medida preventiva.

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Listos los estudios y diseños para reconstruir el recinto gastronómico en el municipio de Montenegro ante el elefante blanco que dejo el proyecto por parte de Fontur.

Así lo confirmó el alcalde de Montenegro, Gustavo Pava que señalo “Yo recibir un elefante blanco, una obra sin terminar, una obra sin recursos, una obra embargad por Fontur, nos demandó Fontur a nosotros, pero a pesar de todas las circunstancias que están, nosotros tuvimos la gallardía de que nos entregaran el recinto al municipio”

Un tema de la Gobernación que tiene plata invertidas con Fontur, otro tema es el municipio que no tiene un peso invertido, pero el lote sí es del municipio. Ya me devolvieron el lote. me entregan los diseños definitivos de lo que vamos a hacer el recinto gastronómico para arrancar la construcción del recinto gastronómico.

Y agregó el alcalde de Montenegro “Vamos a ubicar los yiperos, los taxistas, los que vendían su sancocho, los que vendían su frijol, los que vendían su carne, sus verduras, sus ramas medicinales y obviamente lo que hoy significa la Galería Montenegro.

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La Superintendencia del Subsidio Familiar (Supersubsidio) inició en Armenia los encuentros pedagógicos «Quindío Diverso y Visible», una estrategia de educación informal dirigida a la población LGBTIQ+ para fortalecer el conocimiento de sus derechos y deberes dentro del Sistema del Subsidio Familiar, facilitar el acceso a servicios y beneficios como subsidios, vivienda, recreación, educación y empleabilidad, y dar a conocer los canales institucionales de atención ciudadana frente a posibles barreras de acceso o discriminación.

La programación continuará los días 25 y 26 de noviembre en Quimbaya, La Tebaida, Circasia, Calarcá y Pijao, acercando la oferta institucional de Supersubsidio a diferentes municipios del departamento.

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EPA aclara que no impone comparendos por arrojar basuras en Armenia

Empresas Públicas de Armenia (EPA) recordó que la imposición de comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia es competencia de la Policía Nacional y reiteró el llamado a los ciudadanos para disponer adecuadamente los residuos.

Empresas Públicas de Armenia (EPA) hizo un llamado a la cultura ciudadana y aclaró que no es la entidad encargada de imponer comparendos a quienes arrojan basuras en lugares no autorizados.

De acuerdo con la Ley 1801 de 2016, la Policía Nacional tiene competencias para aplicar las medidas correctivas contempladas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana frente a comportamientos que afectan el espacio público y el ambiente.

El artículo 111 establece medidas correctivas para quienes incumplen las disposiciones relacionadas con el manejo y disposición de residuos. Las multas dependen del comportamiento específico y de la clasificación legal aplicable.

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El alcalde de Montenegro Gustavo Pava defendió una vez más la fotomulta ubicada en la vía que comunica a ese municipio con Armenia

Y explicó “el Ministerio de Transporte dijo que los tránsitos podían utilizar medios tecnológicos para apoyarse controles en vía. Los controles en vía con dispositivo manual, que esté la gente de tránsito ahí manejándolo, no necesitan permiso, ni en la Agencia Nacional de Vías, ni de Invías, porque la jurisdicción es de Montenegro, es decir si puedo operar con dispositivo en vía porque es una cámara móvil Unas horas está, otras horas no está, pero está señalizado”

tantos años que hemos pasado por esta vía, ¿dónde quedó la plata de esa vía? Porque le estoy diciendo, es llevamos 792 comparendos por seguro, 389 por tecnomecánicas, carros de la basura sin tecnomecánicas, ambulancias sin seguros. El resto es por velocidad y doble línea, ¿Dónde están quedando los recursos de esta vía? Llevamos 20 días sin siniestro entre Montenegro y Armenia, revísenlo, cuando llevamos nueve muertos marcados en el año por accidente de tránsito.

¿Usted recibió algún requerimiento de tantas quejas y denuncias que se dicen y eso?

Alcalde de Montenegro “Recibo 40 derechos de peticiones diarios, tres tutelas y una denuncia en la Procuraduría. Pero es a veces la falta de conocimiento que se ha expresado sobre materia de tránsito. Nosotros podemos utilizar medios tecnológicos, dispositivos electrónicos para apoyar los agentes de tránsito y que se apoyen. Ellos revisan la placa, un comparendo se demora 44 segundos para hacerlo. 44 segundos. Estamos diciendo, hombre, eso va para el municipio.

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Porque la otra versión era el 70-30, el negociazo. Sí. ¿Qué invertí yo del municipio en eso? Nada. El 30 es libre de correr que el 10 se lo lleva SIMIT. ¿Sí? Y ahí para abajo el 60% ¿Sí? Y es que no hay que pagar la USET, hay que pagar el dispositivo, el software, la sistematización, hay que pagar los abogados, hay que pagar los auxiliares administrativos que no están a cargo de la administración ni los educadores viales.

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Ante el incremento de visitantes que se espera durante la temporada de fin de año, la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) articula acciones con diferentes instituciones para promover un turismo responsable, sostenible y amigable con el medio ambiente, especialmente ante las condiciones climáticas asociadas al Fenómeno de El Niño.

Estas estrategias fueron socializadas durante el Comité Extraordinario de Seguridad Turística, un espacio de coordinación interinstitucional en el que la CRQ presentó las campañas y acciones que adelanta para fortalecer la protección de los recursos naturales y generar conciencia ambiental entre residentes y turistas.

A través de la campaña Turismo Responsable, la Corporación intensificará las actividades de educación ambiental en diferentes puntos del departamento, con énfasis en el cuidado de las áreas de conservación, la prevención de incendios forestales, el control de quemas, la protección de la fauna y flora silvestres, el aprovechamiento forestal sostenible y el uso racional del recurso hídrico.

Laura Maya, profesional especializada de la CRQ agregó que la entidad también adelanta controles para prevenir el tráfico ilegal de flora y fauna, así como monitoreos permanentes a las fuentes hídricas y acciones de seguimiento al aprovechamiento forestal.

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El próximo martes 1 de diciembre se realizará el encendido del alumbrado navideño en Armenia que busca fortalecer la dinámica turística y comercial

Y es que ya se evidencian varias figuras navideñas en diferentes puntos de la ciudad de cara a la temporada de fin e inicio de año.

El alcalde de Armenia, James Padilla explicó que tras la suspensión de las fiestas aniversarias del mes de octubre por la contingencia generada por el terremoto es viable encender la luz de la navidad y la esperanza. Fue claro que este tipo de iniciativas son clave para fortalecer la dinámica económica del municipio tras la complejidad que se ha vivido por el fuerte sismo del pasado 10 de agosto.

Reconoció que el alumbrado es una parte clave en cuanto a un atractivo para propios y visitantes por lo que articularon esfuerzos con la empresa de energía del Quindío para realizar el encendido el próximo 1 de diciembre.

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Con motivo de la tragedia originada por el sismo del pasado 10 de agosto y dado que el Centro Administrativo Departamental -CAD- debió ser objeto de evaluaciones técnicas para rehabilitar su uso, las actividades del gobierno seccional debieron trasladarse, y el lugar adecuado para ello desde el mismo día del movimiento telúrico fue el Centro Cultural Metropolitano de Convenciones del Quindío, en el norte de Armenia.

El director Operativo y Logístico del Centro, Javier Augusto López García señaló que la estructura del lugar no presentó afectaciones, por lo que acogió el funcionamiento administrativo de la Gobernación, encabezado por el mandatario Juan Miguel Galvis Bedoya,

Esta situación dijo el funcionario, obligó a cancelar la agenda de eventos que por estos días era bastante intensa y a hoy, continúa el Centro de Convenciones cerrado para estas actividades, pues adicionalmente en ese lugar, se han habilitado la recepción de ayudas y la distribución de las mismas a todos los puntos del Quindío.

El salón “Barranquero”, el más amplio para certámenes multitudinarios, requiere reparaciones varias, por lo que se continúa trabajando de cara lo que será esa labor y una vez se cumpla con la misma, se habilitará la reapertura de este importante espacio para la presentación de eventos de diferente índole.

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Hoy será el lanzamiento oficial de la décima edición de la revista 500 Empresas que Hacen Grande al Quindío, que lidera la Crónica del Quindío donde resalta la trayectoria empresarial, crecimiento y transformación económica del Quindío.

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En deportes, El club Golden Volley Club representará al Quindío en el Festival de Festivales de Voleibol Femenino de Medellín, después de ganar el clasificatorio regional, en las categorías minivóley e infantil, y participará en el torneo, que se jugará del 9 al 23 de enero de 2027.