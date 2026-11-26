El expresidente Gustavo Petro visitará Barrancabermeja este sábado 28 de noviembre para participar en un encuentro con comunidades del Magdalena Medio, en el que se abordarán temas relacionados con la situación de Ecopetrol, la posible venta de activos de la empresa y los riesgos ambientales de la implementación del fracking en la región.

La visita fue confirmada por el representante a la Cámara por Santander Camilo Torres, del Pacto Histórico, quien explicó que la jornada se realizará desde las 9:00 de la mañana en el Hotel Pipatón. Según el congresista, el encuentro hace parte de un recorrido por diferentes regiones del país para socializar las preocupaciones frente a las propuestas del Gobierno nacional en materia fiscal y energética.

Uno de los principales puntos de discusión será la denominada ley de rescate fiscal. Torres cuestionó las disposiciones relacionadas con la venta de activos del Estado y manifestó su preocupación por las posibles implicaciones para Ecopetrol y el patrimonio público.

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“Nosotros la denominamos la reforma del hambre y tiene que ver precisamente con la venta de activos de nuestro país, en el caso particular de Magdalena Medio y Barrancabermeja, precisamente Ecopetrol”, afirmó el representante.

El congresista también comparó esta posibilidad con decisiones tomadas durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe y sostuvo que, a su juicio, no se debe repetir la venta de activos que considera parte del patrimonio de los colombianos.

Preocupación por el fracking en el Magdalena Medio

Otro de los asuntos que se pondrá sobre la mesa será la eventual implementación del fracking en esta zona del departamento. Camilo Torres advirtió sobre los posibles impactos ambientales de esta técnica, especialmente en las fuentes hídricas, y señaló que las comunidades ya enfrentan problemas de contaminación asociados a la explotación convencional de hidrocarburos.

“No queremos ni imaginar lo que pudiera pasar precisamente con el fracking en esta región”, manifestó el congresista, quien agregó que el propósito es proteger el agua, la fauna y la flora del Magdalena Medio.

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Torres también cuestionó las declaraciones y propuestas del presidente Abelardo de La Espriella, a quien señaló de generar preocupación entre las comunidades.

El encuentro con el expresidente Gustavo Petro está programado para este sábado 28 de noviembre, a partir de las 9:00 de la mañana, en el Hotel Pipatón de Barrancabermeja. De acuerdo con el representante, la jornada busca abrir un espacio de discusión con las comunidades sobre el futuro de Ecopetrol, los recursos naturales y las decisiones que podrían afectar al Magdalena Medio.