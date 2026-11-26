Dieciséis familias campesinas de Cimitarra, Santander, recibieron los títulos de propiedad de 102 hectáreas que les habían sido entregadas hace un año y medio, pero que hasta ahora no contaban con los documentos legales que acreditaran la titularidad de los terrenos.

La formalización fue realizada por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y benefició a integrantes de la Asociación Campesina Región Carare Opón (ASCARECAO), quienes ocupan los predios y desarrollan actividades agrícolas, principalmente cultivos de plátano y cacao.

Los títulos corresponden a dos terrenos: La Cristalina, de 46 hectáreas, y La Gorgona, de 56 hectáreas. Según la información entregada por la ANT, ambos predios estuvieron bajo el control de Alonso de Jesús Daza Lopera, capturado en España en 2010 por delitos relacionados con narcotráfico y lavado de activos.

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Después de ser recuperados por el Estado, los terrenos quedaron bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Posteriormente, mediante un convenio, fueron adquiridos por la Agencia Nacional de Tierras e incorporados al Fondo de Tierras.

Con los títulos, las familias podrán acreditar legalmente la propiedad de sus terrenos y adelantar trámites para acceder a créditos bancarios, proyectos productivos y asistencia técnica.