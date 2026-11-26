Bucaramanga

Un árbol de araucaria cayó este mediodía de jueves sobre la calle 41 con carrera 33 de Bucaramanga. El tronco y las ramas alcanzaron a impactar a una camioneta estacionada sobre la acera de enfrente sin que el hecho haya dejado personas heridas.

En el sitio de la emergencia piden la presencia de los bomberos para retirar el material vegetal que obstruye el paso de vehículos.