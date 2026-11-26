La Alcaldía de Bucaramanga expidió el decreto 0465 del 25 de noviembre de 2026, con el que reglamenta el aprovechamiento económico del espacio público y establece las condiciones para que comerciantes, empresarios y emprendedores puedan desarrollar actividades comerciales en estos lugares.

La disposición, anunciada por el alcalde Cristian Portilla, define un marco de organización, formalización y corresponsabilidad para quienes busquen utilizar espacios públicos con fines comerciales. La reglamentación también establece que estas actividades deberán garantizar la protección y conservación de los escenarios.

En la primera etapa de aplicación del decreto fueron incluidos tres sectores de Bucaramanga: el Parque Bolívar, la glorieta del puente de Provenza y la Nueva Puerta del Sol. En estos puntos se contempla la participación de comerciantes y empresarios autorizados, quienes deberán asumir compromisos relacionados con el mantenimiento y cuidado de las zonas.

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De acuerdo con la administración municipal, los recursos que se generen por el aprovechamiento económico del espacio público contribuirán a financiar el mantenimiento y la recuperación de parques y otros escenarios urbanos.

La medida también contempla actividades como la comercialización de café, obleas y productos elaborados por emprendedores locales, bajo las condiciones que establezca la reglamentación.

El decreto busca establecer un equilibrio entre el desarrollo de actividades económicas y el derecho de los ciudadanos a disfrutar de los espacios públicos.