Expiden decreto que reglamenta el aprovechamiento económico del espacio público en Bucaramanga
La medida establece las condiciones para que privados puedan desarrollar actividades comerciales en espacios públicos de la ciudad.
La Alcaldía de Bucaramanga expidió el decreto 0465 del 25 de noviembre de 2026, con el que reglamenta el aprovechamiento económico del espacio público y establece las condiciones para que comerciantes, empresarios y emprendedores puedan desarrollar actividades comerciales en estos lugares.
La disposición, anunciada por el alcalde Cristian Portilla, define un marco de organización, formalización y corresponsabilidad para quienes busquen utilizar espacios públicos con fines comerciales. La reglamentación también establece que estas actividades deberán garantizar la protección y conservación de los escenarios.
En la primera etapa de aplicación del decreto fueron incluidos tres sectores de Bucaramanga: el Parque Bolívar, la glorieta del puente de Provenza y la Nueva Puerta del Sol. En estos puntos se contempla la participación de comerciantes y empresarios autorizados, quienes deberán asumir compromisos relacionados con el mantenimiento y cuidado de las zonas.
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De acuerdo con la administración municipal, los recursos que se generen por el aprovechamiento económico del espacio público contribuirán a financiar el mantenimiento y la recuperación de parques y otros escenarios urbanos.
La medida también contempla actividades como la comercialización de café, obleas y productos elaborados por emprendedores locales, bajo las condiciones que establezca la reglamentación.
El decreto busca establecer un equilibrio entre el desarrollo de actividades económicas y el derecho de los ciudadanos a disfrutar de los espacios públicos.