Funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC, llegaron a la sede de Foncolombia, en Bucaramanga, en medio de las actuaciones que adelanta esa entidad por presuntas irregularidades en la contratación de proyectos financiados con recursos de regalías de Barrancabermeja.

La presencia de los funcionarios fue confirmada por Caracol Radio, en la mañana de este jueves 26 de noviembre, que conoció que las diligencias se desarrollan en el contexto de las investigaciones relacionadas con contratos que comprometerían más de 100 mil millones de pesos.

La revisión está relacionada con siete procesos contractuales que, según la denuncia que llegó a la SIC, suman cerca de $119.000 millones. Los recursos fueron destinados a proyectos de infraestructura vial, construcción de establecimientos educativos y granjas solares en Barrancabermeja.

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Entre los aspectos que están bajo revisión se encuentran las condiciones en las que se adelantaron los procesos de selección. De acuerdo con la información conocida por la Superintendencia, seis de los siete procesos habrían tenido un único oferente, además de posibles situaciones que habrían limitado la participación de otros interesados.

En la mañana de este jueves Caracol Radio también pudo confirmar que la SIC adelanta una visita administrativa de inspección en la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja.

Por ahora, desde Foncolombia informaron que no se pronunciarán sobre la presencia de los funcionarios de la Superintendencia en su sede en Bucaramanga. Hasta el momento, no existe una determinación de responsabilidades sobre estos hechos.