Armenia

El Gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis rechazó el atentado con carro bomba en la gobernación del Meta, se solidarizó con la gobernadora y respaldo la ofensiva del gobierno nacional contra el terrorismo.

En otras noticias, tras conocer la información sobre el atentado en la ciudad de Villavicencio, y que impactó principalmente el edificio de la Gobernación del Meta, el gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya, expresó “quiero manifestar mi solidaridad desde el Quindío, en nombre de la administración que lidero y de todas las comunidades de nuestro departamento, a los hermanos de esa querida región colombiana”.

El gobernante añadió “Expreso mi respaldo solidario a los habitantes de Villavicencio y del Meta en general, quienes hoy se ven afectados no solo por este ataque, sino por reiterados hechos criminales cometidos como represalia ante la ofensiva que nuestra Fuerza Pública ha desplegado contra las organizaciones al margen de la ley”.

De la misma manera, Galvis Bedoya expresó a su homóloga del Meta, la gobernadora Rafaela Cortés Zambrano, no solo su voz de aliento y la de los quindianos, sino también el apoyo en estos momentos de incertidumbre y zozobra ocasionados por los enemigos de la paz en nuestro país.

Asimismo, condenó enérgicamente este acto violento que deja varias personas heridas y destrucción en un amplio radio alrededor de la sede departamental, motivo por el cual hizo extensiva la solidaridad manifestada a las familias de quienes habrían resultado afectados.

Finalmente, el gobernador del Quindío aseguró “mi respaldo a la ofensiva que, desde el Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Abelardo de la Espriella, se continúa adelantando contra las estructuras criminales en todo el territorio nacional”