“El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder” fue renovada para una cuarta temporada en Amazon Prime Video.

¿En qué se basó la serie?

La serie basada en la obra de Tolkien, ambientada miles de años antes de los acontecimientos de los libros en la Tierra Media, se encuentra en fase de preproducción para esta nueva temporada; el rodaje comenzará en la primavera de 2027 en los Shepperton Studios, en el Reino Unido.

La renovación se anunció el mismo día en que se estrenaron los dos últimos episodios de la tercera temporada.

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¿Qué es “El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder”?

En noviembre de 2017, Amazon adquirió los derechos televisivos de “El Señor de los Anillos” a los herederos de Tolkien, comprometiéndose a producir cinco temporadas con una inversión de al menos 1.000 millones de dólares. Esto la convertiría en la serie de televisión más cara jamás realizada.

Según el acuerdo alcanzado entre Amazon y los herederos, la serie no constituye una continuación de las trilogías cinematográficas de “El Señor de los Anillos” y “El Hobbit”, dirigidas por Peter Jackson.

No obstante, los productores buscaron evocar dichas películas mediante un diseño de producción similar y la inclusión de versiones más jóvenes de personajes ya conocidos.

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Se contrató a un amplio reparto internacional y el rodaje de la primera temporada, compuesta por ocho episodios, tuvo lugar en Nueva Zelanda, donde se realizaron las películas, entre febrero de 2020 y agosto de 2021.

“El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder” se estrenó el 1 de septiembre de 2022. Recibió críticas mayoritariamente positivas, especialmente por su apartado visual y sus diseños, aunque también hubo cuestionamientos respecto al guion y al ritmo narrativo. La reacción del público incluyó críticas de los seguidores de Tolkien, así como una oleada de rechazo en línea ante la diversidad del reparto.

La segunda temporada se estrenó entre agosto y octubre de 2024, y la tercera, en noviembre de 2026. Estas entregas registraron una menor audiencia, una acogida crítica similar y una mejor recepción por parte del público.