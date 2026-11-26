Noah Wyle at PaleyFest LA 2026 - HBO Max's "The Pitt" on April 12, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Earl Gibson III/Deadline via Getty Images) / Earl Gibson III

La serie de televisión estadounidense “The Pitt” fijó la fecha de estreno de su tercera temporada en HBO Max.

¿Cuándo se estrenará la tercera temporada?

La tercera entrega de este exitoso drama médico llegará el 7 de enero de 2027.

Esto sigue la línea de los estrenos de las temporadas anteriores de la serie, que se estrenaron el 9 de enero de 2025 y el 8 de enero de 2026, respectivamente.

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Sinopsis

La sinopsis oficial de la serie describe “The Pit” como “un análisis realista de los desafíos a los que se enfrentan los profesionales sanitarios en los Estados Unidos, a través de la mirada de los héroes en la primera línea que trabajan en un hospital moderno de Pittsburgh”.

Cada temporada sigue al personal de un servicio de urgencias en un centro médico de traumatología ficticio de Pittsburgh, mientras afronta un único turno de 12 horas en medio de la escasez de personal, la falta de financiación y crisis personales.

Cada episodio transcurre en tiempo real y abarca aproximadamente una hora de turno.

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Reconocimientos

La serie ha sido aclamada por la crítica gracias a sus interpretaciones, guion, dirección, formato y realismo. Asimismo, ha recibido elogios por parte de médicos y publicaciones especializadas en medicina debido a su rigor, a la representación realista de los profesionales sanitarios y a cómo retrata los factores estresantes a los que se enfrenta el personal médico en un mundo pospandémico.

La serie ha recibido varios reconocimientos, obteniendo once galardones en los Primetime Emmy, entre ellos el de mejor serie dramática (dos premios) y mejor reparto (dos premios), además de premios de interpretación para Wyle (dos galardones) y LaNasa (un galardón).

Asimismo, fue galardonada como “Mejor serie de televisión dramática” en la octogésima primera edición de los premios Globo de Oro.