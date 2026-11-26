Justicia

La Fiscalía General de la Nación lamentó el homicidio de Harold Fernando Chicaiza Bolaños, quien se desempeñaba como asistente de fiscal y estaba adscrito a la Dirección Seccional Cauca.

“Ante la pérdida de nuestro funcionario, expresamos sentidas condolencias y solidaridad a su familia, amigos y compañeros de trabajo. Harold Fernand Chicaiza fue atacado hoy con arma de fuego cuando se dirigía a su lugar de trabajo en el municipio de Balboa (Cauca)”, señaló la Fiscalía en un comunicado.

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Asimismo, informó que se conformó un equipo conjunto de investigación, integrado por fiscales de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales y de la Dirección Seccional Cauca, así como por personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Policía Nacional.

El equipo se encargará de determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que ocurrió el homicidio, e identificar sus móviles y autores.

“La Fiscalía General de la Nación rechaza categóricamente cualquier acto de violencia contra sus servidores, quienes con vocación y compromiso trabajan diariamente al servicio de la justicia en los distintos territorios del país”, concluyó el comunicado.

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