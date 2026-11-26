“Ellos se declararon inocentes, estaban de compras”: abogado de capturados en Éxito de Cartagena

Este jueves, 26 de noviembre, en 6AM W, de Caracol Radio, José Ricaurte, abogado de oficio de Juan Camilo Torres Manco y Jhon Albeiro Mejía Blandón, los dos hombres capturados tras la toma de rehenes en el almacén Éxito de Cartagena, entregó la versión de sus defendidos luego de que un juez les impusiera medida de aseguramiento.

Se declararon inocentes

El abogado indicó que, aunque el caso de secuestro ya cuenta con multiples testimonios y evidencias, su labor desde la Defensoría del Pueblo ha sido garantizar el debido proceso de los dos detenidos desde el primer momento.

“No es un caso fácil, sí, no es un caso fácil. Pero se respetaron sus derechos, se hicieron valer desde el comienzo y así será hasta que termine la causa”, señaló el abogado.

Al ser consultado sobre la explicación que entregan Torres Manco y Mejía Blandón respecto a su presencia en el supermercado al momento del asalto, el abogado aseguró que ambos niegan haber participado en el secuestro.

“Ellos se declararon inocentes. Estaban de compras, llegaron como cualquier parroquiano de compras, y se presenta el incidente que todo el mundo conoce”, afirmó.

Detalles sobre el consumo de licor

Ante los señalamientos sobre el consumo de alcohol durante el secuestro y las llamadas de atención de la jueza por el cansancio de los procesados, Ricaurte explicó que el consumo de licor ocurrió bajo intimidación por parte de los asaltantes, y aclaró que el agotamiento físico, de los mismos se debía por las largas jornadas posteriores al operativo.

“Los secuestradores obligaron a los rehenes a que ingirieran licor junto con ellos, y ellos también son rehenes”.

Antecedentes, cabecilla y número de asaltantes

Respecto a los supuestos vínculos con la banda ‘La Terraza’ y delitos previos, el abogado reconoció una anotación judicial en uno de ellos, pero desvinculó el hecho del asalto, asegurando que se encontraban de paso por la ciudad con planes de visitar la playa y el Centro Amurallado. Asimismo, aclararon que no conocían al cabecilla abatido, Humberto Muñetón, y señalaron que según los testimonios de los propios rehenes, los asaltantes eran tres.

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