La permanencia de campesinos en las vías rurales de Jericó y Támesis, en el Suroeste antioqueño, llevó a la Defensoría del Pueblo a solicitar la intervención de las autoridades locales para abrir un espacio de diálogo frente a las manifestaciones relacionadas con el proyecto minero Quebradona.

Habitantes de las veredas Vallecitos y La Soledad completan diez días de plantón para expresar su oposición a la iniciativa minera de la empresa AngloGold Ashanti. Durante las jornadas, los manifestantes han instalado carteles con mensajes de rechazo al proyecto, realizado cánticos y solicitado que sus inquietudes sean escuchadas por las autoridades.

La presencia de integrantes de la Policía también ha generado momentos de tensión en el lugar. Según lo ocurrido durante la manifestación, los campesinos cuestionaron el acercamiento de los uniformados y rechazaron la posibilidad de que llegara el Esmad.

En medio de la jornada, los participantes realizaron el rezo del rosario y pidieron explicaciones a los policías sobre su presencia en el sitio. También solicitaron que se permitiera el desarrollo de la protesta sin bloqueos a la vía.

Defensoría pide garantías para la protesta

Frente a este escenario, la Defensoría del Pueblo se pronunció para solicitar a las autoridades que privilegien los mecanismos de diálogo y garanticen el derecho a la protesta pacífica.

La entidad señaló que las manifestaciones se desarrollan en defensa del agua y de la vocación agropecuaria del territorio, argumentos que hacen parte de las preocupaciones expresadas por los habitantes de la zona frente al proyecto Quebradona.

Como parte de su llamado, el organismo solicitó la presencia del alcalde de Jericó, Sebastián Garcés, con el propósito de instalar una mesa de diálogo que permita escuchar a los campesinos y buscar soluciones concertadas.

La Defensoría también pidió evitar procedimientos de la fuerza pública que puedan desencadenar enfrentamientos o representar vulneraciones a los derechos humanos de quienes participan en la movilización.

Durante el plantón, el campesino Guillermo León Bermúdez expresó su inconformidad frente a la situación y cuestionó directamente a uno de los uniformados: “¿Está prohibido defender la tierra y los cultivos?“.

Por ahora, el llamado del Ministerio Público está centrado en abrir canales de interlocución entre los manifestantes y las autoridades municipales, y evitar que las diferencias alrededor del proyecto deriven en confrontaciones.