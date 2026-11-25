Angostura, Antioquia

En el marco de las operaciones militares orientadas a contrarrestar el accionar de los grupos armados organizados, tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.° 4 de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con el Gaula de la Policía Nacional, lograron la captura en flagrancia de dos presuntos integrantes del frente 36 de las disidencias de las Farc.

Según informó el Ejército Nacional, los hombre de la facción Calarcá, fueron localizados en zona rural del municipio de Angostura y son conocidos con los alias de Braderson, señalado de ser cabecilla de comisión de esta organización ilegal, y Jairo, quien sería su hombre de seguridad.

Ambos contarían con una trayectoria criminal de aproximadamente cinco y cuatro años, respectivamente y estarían involucrados en el desarrollo de actividades extorsivas dirigidas contra diferentes sectores productivos y la población civil de los municipios del Norte y Nordeste del departamento.

Durante la operación fueron incautados un fusil, una pistola, 157 cartuchos de diferentes calibres, dos proveedores, dos dispositivos explosivos improvisados, una motocicleta, dos teléfonos celulares, un equipo de binoculares e información relacionada con las actividades extorsivas de esta estructura ilegal.

Otros detalles

Este resultado operacional representa una afectación al componente armado y a las capacidades logísticas y delincuenciales del frente 36 de las disidencias de las Farc, al tiempo que contribuye a debilitar los mecanismos de intimidación y extorsión empleados contra las comunidades de estas subregiones de Antioquia.

La Cuarta Brigada del Ejército Nacional indicó que continuará en desarrollo de operaciones militares coordinadas con la Policía Nacional para contrarrestar las amenazas de los grupos armados organizados.