La abogada Diana Muñoz, quien representa al exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo, aseguró que su cliente no ha dejado de comparecer ante la justicia, pese a que salió del país hace algunas semanas y no asistió recientemente a un evento político en Cartagena.

La indagación contra Caicedo tiene como origen una denuncia por presuntos hechos de violencia sexual contra una niña de ocho años y su madre, que habrían ocurrido en julio de 2023, cuando Caicedo se desempeñaba como gobernador del departamento.

El caso está en manos de la Fiscalía General de la Nación, a través de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, debido al fuero que tenía Caicedo cuando presuntamente ocurrieron los hechos.

En entrevista con Caracol Radio, la jurista explicó que el exmandatario ha participado de manera virtual en las audiencias judiciales en las que ha sido requerido y sostuvo que, mientras no exista una medida que restrinja su movilidad, está en su derecho de desplazarse fuera de Colombia.

“Él está compareciendo ante la justicia. Nuestro sistema penal permite que las audiencias se hagan, no necesariamente de forma presencial, sino también utilizando los canales virtuales”, afirmó Muñoz.

La defensora insistió en que Caicedo ha respondido a los llamados de la administración de justicia y que su permanencia fuera del territorio nacional no significa que esté evadiendo sus obligaciones judiciales.

“Frente a estar fuera del país, mientras no tenga una medida que le prive de algún tipo de desplazamiento, pues está en su legítimo derecho de desplazarse como bien lo prefiera”, agregó.

La defensa habla de más de 70 procesos penales

Durante la entrevista, Muñoz también se refirió a los procesos judiciales que ha enfrentado Caicedo a lo largo de su trayectoria política. Según explicó, se han iniciado más de 70 actuaciones penales en su contra, aunque aclaró que no tiene información sobre cuántas permanecen vigentes.

“Él ha tenido una persecución, y le puedo decir que hay más de 70 procesos penales que se han iniciado contra él. Yo, específicamente, tengo solamente uno a mi cargo”, señaló.

La abogada precisó que, dentro del proceso que lleva su representación, Caicedo no ha sido imputado y que, por esa razón, todavía no existe una calificación jurídica de los hechos que son materia de investigación.

“A hoy no hemos sido imputados y, en consecuencia, pues no hay una tipología a la cual referirnos. Sabemos que hay una investigación, hay algunos hechos que han circulado mediáticamente, pero no judicialmente, no hemos tenido una notificación frente a ello”, explicó.

Muñoz también aclaró que su referencia a los más de 70 procesos corresponde al acumulado de actuaciones que Caicedo ha tenido que enfrentar durante su carrera política y no necesariamente a investigaciones que continúen activas.

La declaración se conoce en medio de los cuestionamientos por la permanencia del exgobernador fuera de Colombia, mientras continúa enfrentando diferentes asuntos judiciales. Su defensa sostiene que no existe una restricción que le impida salir del país y que ha atendido las diligencias judiciales a través de medios virtuales.