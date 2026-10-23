Gobierno inició trámite para pedir en extradición a Leonidas Bustos por el cartel de la toga

El Gobierno nacional inició las gestiones para lograr la extradición a Colombia del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia José Leonidas Bustos Martínez, condenado por su participación en el escándalo de corrupción conocido como el cartel de la toga.

El ministro de Justicia, Iván Cancino, confirmó que el procedimiento ya comenzó y aseguró que las entidades competentes adelantan las actuaciones que les corresponden para lograr que el exfuncionario judicial regrese al país y cumpla la pena impuesta en su contra.

“Estamos esperando a que se nos dé la información. Al interior del Estado, cada entidad tiene una responsabilidad”, explicó el ministro, quien señaló que su cartera está preparada para actuar de manera inmediata cuando deba intervenir en el proceso.

El funcionario agregó que el Ministerio de Justicia adelantará los trámites correspondientes para hacer efectiva la extradición, en cumplimiento de la decisión de la Corte Suprema de Justicia.

La condena contra el exmagistrado

El pasado 16 de octubre, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena contra Bustos a 123 meses y un día de prisión, equivalentes a 10 años y tres meses, por los delitos de cohecho propio y concierto para delinquir.

En la decisión, el alto tribunal le pidió al Gobierno nacional, a través de la Cancillería y de la Embajada de Colombia en Canadá, adelantar las gestiones diplomáticas necesarias para que el exmagistrado sea puesto a disposición de las autoridades colombianas.

La Corte advirtió que su permanencia fuera del país compromete la ejecución efectiva de la pena y la respuesta institucional frente a los hechos de corrupción judicial por los que fue condenado.

¿De qué se le acusa?

Según la investigación, Bustos hizo parte de una red de corrupción en la que abogados litigantes contactaban a integrantes del Congreso para obtener beneficios en procesos penales a cambio de pagos ilegales.

El caso, conocido como el cartel de la toga, involucró a funcionarios judiciales y abogados que habrían intervenido en actuaciones de la Corte Suprema de Justicia para favorecer a personas investigadas.

Bustos, quien presidió ese alto tribunal en 2015, permanece en Canadá, país al que llegó en 2019. Su ubicación en el exterior ha impedido que las autoridades colombianas hagan efectiva la orden de captura para que cumpla la condena.

Ahora, el avance de las gestiones diplomáticas será determinante para concretar su regreso a Colombia. La extradición deberá surtir los procedimientos correspondientes ante las autoridades canadienses.