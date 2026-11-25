Las canchas de squash ubicadas en el Centro Comercial Acrópolis, en Bucaramanga, están un paso más cerca de entrar en funcionamiento. Luego de tres años de haber sido entregada la obra, las instalaciones permanecen sin prestar servicio debido a una dificultad técnica relacionada con la conexión a la red eléctrica del establecimiento comercial.

Así lo confirmó José Guillermo Carlos Manosalva, director del del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP, quien explicó que el proyecto, planteado y ejecutado entre 2022 y 2023, no contempló inicialmente la incorporación del punto de energía necesario para su operación.

Según el funcionario, desde 2024 la Alcaldía de Bucaramanga adelantó reuniones con el consejo de administración del centro comercial para gestionar la conexión eléctrica. Sin embargo, les solicitaron estudios técnicos que permitieran establecer que el suministro no afectaría el servicio de energía de los demás locales.

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Ante esta exigencia, se realizaron dos análisis, uno independiente y otro de la Electrificadora de Santander - ESSA, cuyos resultados determinaron que la conexión podía hacerse sin inconvenientes. Pese a estos conceptos, la solicitud fue negada nuevamente en la asamblea ordinaria de copropietarios de este año.

Frente a esta situación, el DADEP interpuso una querella policiva ante los inspectores de Policía. El pasado viernes 20 de noviembre, se conoció el fallo favorable a la administración municipal, que ordena al centro comercial permitir la instalación del punto de energía.

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José Carlos Manosalva señaló que ahora están a la espera de que la decisión quede ejecutoriada para iniciar los procedimientos administrativos y avanzar en la puesta en funcionamiento de los escenarios deportivos.

La noticia también fue recibida positivamente por la Asociación Colombiana de Squash, que destacó el avance y proyectó las instalaciones como un posible escenario para la realización de campeonatos de esta disciplina en Bucaramanga.

De concretarse su apertura, las canchas permitirían ampliar la oferta de escenarios deportivos de la ciudad y brindar un nuevo espacio para la práctica y promoción del squash, disciplina que tiene importantes exponentes tanto en la rama femenina como masculina.