Cae en España una red que captaba mujeres colombianas para explotarlas sexualmente. Foto de referencia: Getty Images / Sergio Mendoza Hochmann

En el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Red Sorora Pandoras hizo un llamado desde Bucaramanga a fortalecer el apoyo entre mujeres como una herramienta para prevenir las violencias de género, sanar experiencias difíciles y construir nuevas oportunidades de vida.

Su mensaje es claro: “ninguna mujer tiene que sentirse menos ni hacerse pequeña para que otras puedan sentirse grandes y poderosas”, así lo expresó Yaditza Mendivelso, coordinadora de esta red de apoyo, quien destacó la importancia de crear espacios donde las mujeres puedan acompañarse, fortalecer sus capacidades y encontrar herramientas para salir adelante.

La organización participó de su primera feria de emprendimiento en la Alcaldía de Bucaramanga, donde varias participantes compartieron sus productos e iniciativas. La actividad busca impulsar la autonomía económica y el crecimiento personal de mujeres que quieren reinventarse y construir nuevas oportunidades.

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Mendivelso explicó que la Red Sorora Pandoras trabaja con herramientas como los saberes ancestrales, el arte, la escritura creativa, la oralidad y la expresión plástica, como mecanismos para tramitar conflictos, sanar y generar espacios de encuentro.

La red también acompaña a mujeres que han atravesado situaciones de violencia o conflictos y que buscan adquirir nuevos conocimientos, desarrollar habilidades y encontrar alternativas para fortalecer sus proyectos de vida.

“Entre más nos apoyemos como mujeres, más vamos a impulsar el país, más vamos a impulsar la sociedad”, señaló Yaditza Mendivelso, al insistir en que la solidaridad permite que quienes han sido víctimas de violencia encuentren herramientas para sanar y ejercer nuevos roles en la sociedad.

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La Red Sorora Pandoras se reúne todos los martes, de 2:00 a 5:00 de la tarde, en el Centro Integral de la Mujer de Bucaramanga, donde desarrolla actividades de formación, emprendimiento y clubes de lectura en voz alta.

El mensaje de la organización en este 25N es que ninguna mujer debe enfrentar sola sus dificultades y que el apoyo entre ellas también puede convertirse en una oportunidad para transformar sus vidas.