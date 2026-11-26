Árbol cayó sobre vía del oriente de Bucaramanga. No hay heridos.
El hecho sucedió en la calle 41 con carrera 33. Vecinos piden presencia del Cuerpo de Bomberos para retirar la araucaria.
Bucaramanga
Un árbol de Araucaria cayó este mediodía de jueves sobre la calle 41 con carrera 33 de Bucaramanga.
El tronco y las ramas alcanzaron a impactar a una camioneta estacionada sobre la acera de enfrente sin que el hecho haya causado personas heridas.
En el sitio de la emergencia piden la presencia de los bomberos para retirar el material vegetal que obstruye el paso de vehículos.
Juan Carlos Ordóñez
Comunicador Social y Licenciado en Idiomas. Fue corresponsal de Caracol Radio en Caracas, Venezuela....