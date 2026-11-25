La Oficina Comercial de Taipéi en Bogotá rechazó las acusaciones de la Embajada de China en Colombia, que señaló a las autoridades taiwanesas de utilizar dinero y engaños para conseguir el apoyo de figuras políticas colombianas.

A través de un comunicado, la representación de Taiwán aseguró que las afirmaciones de Pekín no están respaldadas por pruebas y defendió la visita de nueve congresistas colombianos a la isla.

Según la oficina, este tipo de encuentros busca fortalecer las relaciones comerciales, económicas y tecnológicas entre los países, por lo que no deberían interpretarse como una actuación irregular.

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Taiwán cuestionó las acusaciones de la Embajada de China

Uno de los principales puntos del comunicado es el rechazo a las afirmaciones de la Embajada china sobre los presuntos métodos utilizados por Taiwán para acercarse a políticos colombianos.

La Oficina Comercial aseguró que Pekín no presentó pruebas concretas que permitan sustentar esas acusaciones y advirtió que los señalamientos también afectan la reputación de los congresistas que participaron en el viaje.

“Estas acusaciones no solo perjudican la reputación internacional de Taiwán, sino que también ponen en entredicho la dignidad, la integridad y la capacidad de juicio independiente de los congresistas colombianos”, señaló.

Por esta razón, pidió a la representación diplomática china dejar de difundir afirmaciones que, según sostuvo, carecen de sustento.

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Taiwán defiende el derecho de Colombia a decidir sus relaciones internacionales

En su respuesta, la Oficina Comercial también se refirió a la soberanía de Colombia y aseguró que el país tiene derecho a definir su política exterior y promover intercambios con otros territorios.

“Colombia es un Estado soberano, independiente y democrático, que tiene derecho a definir de manera autónoma su política exterior y promover sus intercambios internacionales”, indicó.

La representación taiwanesa insistió en que las visitas de legisladores forman parte de los mecanismos habituales de cooperación y permiten fortalecer los vínculos entre las sociedades.

Además, destacó la importancia de Taiwán en la industria tecnológica internacional y su participación en las cadenas de suministro, especialmente en sectores relacionados con la innovación.

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China había pedido a Colombia respetar el principio de “una sola China”

La controversia comenzó después de que la Embajada china cuestionara el viaje de los nueve congresistas colombianos y solicitara al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella reafirmar su compromiso con el principio de “una sola China”.

Pekín considera a Taiwán parte de su territorio y rechaza los contactos políticos que interpreta como un respaldo a su independencia.

La representación diplomática china también advirtió que la situación de Taiwán constituye una línea roja en las relaciones entre Colombia y China.

Por su parte, la Oficina Comercial de Taipéi aseguró que continuará promoviendo los intercambios con Colombia en áreas como comercio, inversión, educación, ciencia y tecnología.

Finalmente, señaló que la cooperación entre ambas partes debe mantenerse sobre la base del respeto mutuo y los intereses compartidos, sin que las diferencias políticas impidan el desarrollo de estos vínculos.

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