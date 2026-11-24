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Polémica por viaje a Taiwán: estos son los nueve congresistas que desataron un lío diplomático

Una delegación de nueve congresistas colombianos realizó un viaje a Taiwán, desatando una polémica diplomática con China y tensiones internas en la política nacional. El grupo de legisladores era de diversos partidos, desde el Pacto Histórico hasta el Movimiento Salvación Nacional.

Al respecto, la Embajada de China en Colombia rechazó la visita oficial de un grupo de congresistas. Según el comunicado del portavoz, la visita “interfiere brutalmente en los asuntos internos de China”.

De acuerdo con el pronunciamiento, la visita se hizo “desoyendo las gestiones solemnes y las reiteradas advertencias de China” e incluso calificó como “indebida” dicha visita.

Taiwán es un territorio que China reclama como propio, bajo el principio denominado “Una Sola China”. El país asiático rechaza la independencia del territorio, que tiene su propio Gobierno, Constitución, moneda y fuerzas armadas, y proclama soberanía propia, a pesar de que no se haya declarado una independencia formal.

En ese sentido, la embajada pidió a Colombia adoptar medidas para “corregir el error y eliminar el impacto negativo” en las relaciones con China.

¿Quiénes son los nueve congresistas que viajaron a Taiwán?

Caracol Radio confirmó que los nueve congresistas, de varios partidos de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes y del Senado de la República, que viajaron a Taiwán son:

Agmeth Escaf - Pacto Histórico Mary Jurado - Pacto Histórico German Rodríguez - Movimiento de Salvación Nacional Alejandro Bermeo - Movimiento de Salvación Nacional Simon Molina - Creemos Juan Manuel Londoño - Partido Conservador Jesús Omero Cuasapud – Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) Jonathan Eduardo Pineda – Centro Democrático Óscar Fabián Espinosa - Alianza Social Independiente (ASI)

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