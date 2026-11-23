Este 23 de noviembre, se dio a conocer una red espía que instauró China a través de la red social LinkedIn, para reclutar funcionarios y exfuncionarios de Estados Unidos para obtener información de interés para China.

Este caso, ya había ocurrido en el 2018 cuando descubrieron que China habría creado 13 portales web, para averiguar información importante y confidencial sobre Estados Unidos, pero en ese entonces, el FBI, logró esclarecer que los portales eran presuntos espías chinos que se hacían pasar por consultores y entrevistaban personas cercanas o que pertenecían al gobierno de Estados Unidos.

Según exfuncionarios, dejaron sus puestos sin la orientación ni la protección adecuadas frente a operaciones de espionaje. Eso los convierte en un recurso potencialmente valioso para Beijing y en un punto débil para Washington.

El Departamento de Justicia estadounidense afirmó que el 90% de los currículums que recibió pertenecían a militares o empleados gubernamentales con autorizaciones de seguridad.

Todo esto volvió a tomar fuerza, tras el escándalo del CEO de Nvidia Jensen Huang, por tener una relación extramatrimonial con una mujer china que según aseguran funcionarios estadounidenses sería una espía.

El presidente Trump, por su parte, comentó que doblegará esfuerzos de seguridad para proteger información en áreas como la inteligencia artificial, los semiconductores y la biotecnología.

El auge que existe hoy sobre la inteligencia artificial y la popularidad de plataformas como LinkedIn ayudaron a potenciar estas operaciones de espionaje, según los funcionarios y exfuncionarios de EE.UU.

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