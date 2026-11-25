Pese a su desconfianza histórica, los ejércitos de Colombia y Venezuela parecen estar atacando al Ejército de Liberación Nacional con apoyo de Estados Unidos. Así lo afirma un informe del Servicio de Investigación del Congreso estadounidense, actualizado el 24 de noviembre.

El documento señala que el presidente Abelardo de la Espriella, posesionado el 7 de agosto, “ha comenzado a enfrentar de manera agresiva” a las organizaciones designadas como terroristas, y que el gobierno de Donald Trump le prometió recursos adicionales para hacerlo. Al mismo tiempo, advierte que las tensiones con Colombia podrían desestabilizar al gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez. Además de la seguridad, el informe menciona la energía, el comercio y la migración como temas que podrían entrar en la agenda bilateral.

El texto también recuerda que el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, sigue en su cargo. Cabello está sancionado y acusado en Estados Unidos por su papel en el Cartel de los Soles y por su colaboración con guerrillas colombianas.

Sobre Venezuela, el informe indica que funcionarios estadounidenses no han fijado una fecha, pero sí han señalado que las elecciones podrían celebrarse a finales de 2027 o principios de 2028. La líder opositora María Corina Machado, que regresó al país el 25 de octubre tras diez meses de exilio, pide que sean en 2027.

Según el secretario de Estado, Marco Rubio, cuando estén conformados un nuevo Tribunal Supremo de Justicia y un nuevo Consejo Nacional Electoral, se declarará vacante la presidencia y comenzará un plazo de seis meses para la elección. El informe agrega que Rubio trabaja con el canciller venezolano para reabrir consulados en Estados Unidos, de modo que los venezolanos que viven en el país puedan votar.

Las negociaciones entre el gobierno interino y la oposición han dejado más de mil excarcelaciones desde enero y el desbloqueo de más de 70 sitios web, según el Departamento de Estado. Aun así, la organización Foro Penal contaba 321 presos políticos el 9 de noviembre.

El informe detalla que la cuenta controlada por Estados Unidos con los ingresos del petróleo venezolano recibió unos 12.300 millones de dólares hasta septiembre. La producción llegó a 1,2 millones de barriles diarios ese mes.

Para los migrantes, el documento recuerda que las deportaciones a Venezuela continúan y que el gobierno de Trump puso fin al TPS que protegía a unos 627.000 venezolanos, una decisión que sigue en los tribunales.

El Servicio de Investigación del Congreso depende de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y elabora análisis no partidistas para senadores y representantes. Sus informes no expresan la posición oficial del gobierno.

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