El representante a la Cámara por Santander, Miguel Ángel Pinto Rueda, radicó ante el Congreso un proyecto de ley estatutaria de Identidad Digital que busca obligar a las redes sociales y plataformas digitales que operan en Colombia a verificar quién está detrás de cada cuenta, sin que esta información sea visible para otros usuarios.

La iniciativa busca combatir las estafas, la suplantación de identidad y el acoso en internet, al establecer controles sobre los perfiles digitales, pues actualmente las plataformas no están obligadas a comprobar que detrás de ellos exista una persona real.

Las cifras reflejan la dimensión del problema. Desde 2020, la Superintendencia de Industria y Comercio ha recibido 40.316 denuncias por suplantación de identidad. Por su parte, la Policía Nacional registró 44.773 delitos informáticos durante el primer semestre de 2026, un aumento del 35 % frente al mismo periodo de 2025.

Además, el estudio Disrupting Harm Colombia, elaborado por UNICEF Innocenti, ECPAT e INTERPOL, señala que uno de cada cinco adolescentes usuarios de internet en el país sufrió abuso o explotación sexual facilitados por la tecnología durante un año.

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¿A qué cuentas se les exigiría verificar su identidad?

El proyecto establece que la verificación completa sería necesaria para los perfiles que busquen generar ingresos, pagar publicidad, promocionar contenido mediante pautas o administrar cuentas de menores de edad.

También se aplicaría cuando existan indicios de que una cuenta está siendo manejada por un robot.

Los datos personales recopilados durante el proceso permanecerían bajo reserva y no serían visibles para otros usuarios. Solo la Fiscalía o un juez podrían solicitarlos mediante orden judicial, cuando exista un riesgo grave e inminente para la vida o la integridad de una persona, especialmente de un menor de edad.

“Con este proyecto no limitamos el número de perfiles ni prohibimos el anonimato; lo que buscamos es que detrás de cada cuenta haya un responsable. Anonimato sí, impunidad no”, afirmó Pinto.

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La propuesta, integrada por 20 artículos, fue elaborada en conjunto con Alianza IN e incorporó observaciones de plataformas y organizaciones del sector, entre ellas Meta, la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, FEDESOFT y la Asociación Latinoamericana de Internet.