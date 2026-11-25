Las bancadas de Senado y Cámara de Cambio Radical se reunirán este miércoles, sobre las 12 del mediodía, en la sede de la colectividad, para discutir una eventual renovación de su dirección.

Se trata de una reestructuración interna, solicitada insistentemente por los congresistas, en medio de las inconformidades por el liderazgo actual del partido, en cabeza de Enrique Vargas Lleras y Fuad Char.

La reunión se da luego de que un grupo de parlamentarios enviaran una carta a la Dirección Nacional en la que cuestionó la estructura de dirección, tras la muerte de Germán Vargas Lleras y la derrota electoral en los comicios para el Congreso.

En medio de esta discusión, suena el nombre de Germán Varón Cotrino para asumir como director único provisional, mientras se convoca a una convención nacional, que se realizaría en febrero de 2027.

Ahora, también se estudiará la posibilidad de designar una dirección colegiada, conformada por al menos dos congresistas.

Con todo esto, el partido busca llegar con reglas más claras para las elecciones regionales de 2027.