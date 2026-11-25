El expresidente Gustavo Petro salió en defensa de la representante Verónica Estrada, del Pacto Histórico, señalada de falsificar su título profesional, y cuestionó la decisión de la Procuraduría de suspenderla: “La intención es destruir la bancada del Pacto”, dijo.

Y señaló directamente al procurador Gregorio Eljach: “Lo que ha hecho el procurador frente al caso de la representante por Antioquia, Verónica, del Pacto Histórico, es una flagrante ruptura de la Constitución”.

Es de recordar que la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría ordenó la suspensión provisional de Luz Véronica Estrada ayer 23 de noviembre.

Esta medida se da en el marco de una investigación disciplinaria por la presunta falsificación de múltiples documentos académicos y profesionales. De acuerdo con los antecedentes, para la vigencia de 2021, la representante Estrada habría falsificado su título profesional en el programa de Ingeniería de Minas y Metalurgia de la Universidad Nacional, así como la tarjeta profesional de dicha área.

Por otro lado, Petro aseguró que “los congresistas y miembros de corporaciones públicas no tiene mayor requisito que la edad y no ser condenados por delitos”.

Así pues, “no es obligatorio los títulos académicos porque la mayoría de los colombianos no los tienen. Poner un requisito de este tipo, que hoy no existe en la constitución, es recortar por completo la representación democrática del pueblo”.