Medellín, Antioquia

El Concejo de Medellín aprobó en primer debate el Proyecto de Acuerdo 113 de 2026, presentado por la Administración Distrital, que propone actualizar el programa Tejiendo Hogares. La estrategia orientada al fortalecimiento de las familias y la prevención de las violencias en el entorno familiar.

El proyecto contempla derogar el Acuerdo 133 de 2019, mediante el cual se adoptó originalmente el programa, con el propósito de ajustar su funcionamiento a las nuevas dinámicas familiares y responder a la necesidad de transformar comportamientos de maltrato que durante generaciones se han normalizado como mecanismos de corrección.

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Con esta actualización, se busca que las familias cuenten con herramientas prácticas para establecer límites sin recurrir a las agresiones, expresar sus emociones, resolver desacuerdos mediante el diálogo e identificar oportunamente señales de violencia.

Entre 2024 y 2026 un total de 343.352 personas han participado en las actividades

Uno de los principales cambios propuestos es la creación de un Comité Distrital de Coordinación, encargado de articular las dependencias que participan en el desarrollo del programa. Además, el proyecto incorpora mecanismos de seguimiento y evaluación de las acciones, así como estrategias para ampliar la participación del sector privado y la ciudadanía.

Tejiendo Hogares es un proyecto estratégico del Plan de Desarrollo Distrital Medellín Te Quiere 2024-2027, liderado por el Despacho de la Primera Dama. De acuerdo con las cifras reportadas, entre 2024 y 2026 un total de 343.352 personas han participado en las actividades de sus diferentes componentes, con presencia en todas las comunas y corregimientos de la ciudad.

Tras superar el primer debate, el Proyecto de Acuerdo 113 de 2026 continuará su trámite en el Concejo Distrital, donde deberá avanzar en las siguientes etapas para definir su aprobación definitiva.

La actualización busca consolidar una estrategia institucional que contribuya a transformar las relaciones familiares, prevenir las violencias y promover entornos de convivencia basados en el respeto, el cuidado y el diálogo.