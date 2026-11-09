Medellín fortalece la prevención para evitar la captación de niñas con fines de explotación sexual. Foto: Alcaldía de Medellín.

Medellín, Antioquia

Medellín fortalece las acciones para prevenir la captación de niñas y adolescentes con fines de explotación sexual mediante el programa Parceritas. La estrategia está dirigida a menores de entre 12 y 15 años de instituciones educativas de la ciudad.

La iniciativa busca anticiparse a las situaciones de riesgo, brindando herramientas para identificar mecanismos de captación como el engaño, la manipulación, las falsas oportunidades, el intercambio de beneficios y el grooming, una forma de acoso y manipulación que puede presentarse en entornos digitales.

A través de historias ficticias, juegos, ejercicios prácticos y análisis de situaciones cotidianas, las participantes aprenden a reconocer señales de alerta, establecer límites, tomar decisiones y buscar ayuda ante posibles escenarios de vulneración de sus derechos.

“La prevención también es una herramienta de seguridad. La prioridad es entregar herramientas para reconocer el riesgo, poner límites y pedir ayuda antes de que quienes buscan explotarlas puedan avanzar”, explicó Paulina Patiño, directora de Parceros.

El programa trabaja en la prevención de factores asociados a la desescolarización

Para ampliar su alcance, Parceritas articula acciones con la Secretaría de Educación y el equipo de Guardianes de la Permanencia, además de las instituciones educativas, las familias y las redes comunitarias, con el propósito de identificar factores de riesgo y fortalecer los entornos de protección.

La estrategia incluye formación en autocuidado, comunicación, resolución de problemas, autonomía y construcción de proyectos de vida. También incorpora la metodología WOOP, que permite convertir deseos en objetivos concretos y establecer planes para alcanzarlos.

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Desde la dirección del programa se destaca que la prevención debe comenzar antes de que se materialicen las situaciones de violencia o explotación, fortaleciendo las capacidades de las niñas para reconocer posibles manipulaciones y acudir a personas o instituciones de confianza.

Con Parceritas, Medellín busca reforzar la protección de niñas y adolescentes frente a las violencias sexuales y los riesgos digitales. Promoviendo entornos seguros y redes de apoyo que contribuyan a garantizar sus derechos y oportunidades de futuro.