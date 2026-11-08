Procuraduría pidió informe por presunta explotación sexual que terminó en homicidio en Medellín

Medellín

La Procuraduría General de la Nación puso la lupa sobre el caso ocurrido en un hotel de Medellín, donde un hombre de aproximadamente 65 años fue asesinado después de que presuntamente ofreciera dinero a dos niñas para que ingresaran a su habitación.

Ante la gravedad de lo sucedido, el Ministerio Público requirió a la Secretaría de Inclusión Social y Familia de Medellín un informe sobre las actuaciones adelantadas para garantizar los derechos y la protección de las menores de 7 y 9 años.

El organismo de control solicitó precisar cuáles fueron las autoridades que tuvieron conocimiento de los hechos y qué procedimientos se activaron tras conocerse la situación.

Asimismo, pidió información detallada sobre las medidas de atención, acompañamiento y protección brindadas a las dos niñas y a su familia, así como las acciones desarrolladas por las diferentes dependencias de la Secretaría para garantizar sus derechos.

Otros detalles

Los hechos se registraron durante la madrugada del martes 3 de noviembre, cuando un hombre, identificado preliminarmente como José Luis Botero, residente de la habitación 511 del hotel El Ajedrez, murió tras resultar herido con arma blanca durante un altercado.

De acuerdo con la información conocida por la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el hombre presuntamente habría ofrecido dinero a dos niñas de 7 y 9 años para convencerlas de ingresar a su habitación.

Una de las menores habría alertado a su madre sobre lo sucedido, por lo que la mujer se dirigió al establecimiento para confrontar al hombre, generando un linchamiento protagonizado por varias personas, donde recibió ataques con arma blanca.

Según las primeras indagaciones, el hombre intentó escapar del lugar después de ser atacado, pero se desplomó a causa de las lesiones.

Como resultado de las investigaciones adelantadas por las autoridades judiciales, dos personas fueron capturadas por su presunta participación en los hechos que ocasionaron la muerte del hombre.