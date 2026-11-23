Hoy día del primer partido de la final del Torneo Dimayor de la B, el Deportes Quindío va por el ascenso a la A.Foto: Cortesía Jerson Marín

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Hoy es el día del primer partido de la Final del Torneo Dimayor de la B, el Milagroso, el Deportes Quindío enfrentará a Boca Juniors de Cali en el juego de ida de la final del segundo semestre del 2026.

El encuentro futbolístico cambio de estadio, aunque inicialmente estaba programado para jugarse en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali, en las últimas horas el Club Boca Juniors anunció oficialmente el cambio de sede para el partido de ida de la final del Torneo frente al Deportes Quindío

El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Municipal Raúl Miranda de Yumbo en lugar del Estadio Olímpico Pascual Guerrero, a raíz de inconvenientes logísticos derivados del desmontaje de un concierto realizado en el escenario caleño.

De esta forma el primer partido de la final entre Boca Juniors Cali y Deportes Quindío se jugará hoy lunes 23 de noviembre a las 7:30 p. m., en el Estadio Municipal Raúl Miranda, en el municipio de Yumbo en el Valle del Cauca.

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Previo al partido de esta noche hubo rueda de prensa donde el director técnico del conjunto cuyabro Harold Rivera se refirió al gran objetivo que es el ascenso y manifestó “la hinchada del Quindío desde hace muchísimo tiempo estaba esperando un ascenso y nosotros queremos dárselo. No ha sido fácil este camino, este trasegar y nosotros tenemos la ambición y la mira puesta en conseguir el ascenso para el Deportes Quindío”

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Por su parte el volante del Deportes Quindío, Javier Reina y la ilusión de ascender “hoy tenemos al hincha con esa ilusión de volver a competir en la máxima categoría y esperemos que podamos darles esa alegría que se lo merecen, se ha hecho un gran trabajo, se ha conformado un gran grupo”

Y agregó “Tengo el privilegio de jugar por primera vez una final en la serie B y ascender creo que va a ser algo muy bonito en mi carrera, primer año en la B y ascender y darle esa alegría a esta gente en Armenia que tanto lo ha esperado, y hacer historia en el fútbol”

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Según el reglamento si el Deportes Quindío se corona campeón de este Torneo es decir gana la Final ante Boca Juniors ascenderá automáticamente a la categoría A por ser además el líder de la reclasificación.

Si por el contrario el Quindío no gana la final, deberá esperar que Boca Juniors y Envigado jueguen la gran final y el perdedor enfrentaría al milagroso en el denominado repechaje por un cupo en la categoría A.

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En Armenia las autoridades hacen llamado a los hinchas del Deportes Quindío a vivir la fiesta de la final del torneo Dimayor en paz a pesar de que el partido se jugará hoy en Yumbo, Valle del Cauca.

El secretario de gobierno de Armenia, Carlos Arturo Ramírez y el llamado “Seguimos haciendo el mismo llamado y diciéndole a las familias que disfruten este evento con la mayor tranquilidad y convivencia. Y a las personas que han generado los desórdenes un llamado para que miren que los asistentes a los partidos quieren disfrutar de este evento familiar, quieren ir a ver a sus equipos, quieren disfrutar de los eventos, pero por delincuentes como los que tuvimos en Armenia, estas fiestas se han dañado”

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Seguimos haciendo el llamado para que, si observan alguna persona cometiendo actos delincuenciales, se denuncie ante las autoridades y que puedan disfrutar este partido como un evento familiar y no como un hecho de violencia, puntualizó el funcionario

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En otras noticias, Accidente de tránsito en Cajamarca, Tolima dejó cinco personas muertas y nueve heridas

Un vehículo de carga habría sufrido una falla mecánica que generó el accidente de tránsito en la vía Panamericana, sector de Calle Larga.

Los organismos de socorro del Tolima atendieron un grave accidente de tránsito que se registró sobre las 6:00 p.m. del domingo 22 de noviembre en el sector de Calle Larga en el municipio de Cajamarca, al occidente del departamento.

Al parecer un vehículo de carga que descendía del alto de la Línea habría sufrido fallas mecánicas lo que ocasionó que se llevará por delante vehículos, motocicletas y personas que se encontraban sobre la vía Panamericana.

Según se observa en videos publicados en redes sociales, el automotor terminó estrellándose contra varios establecimientos de comercio dejando a nueve personas heridas y cinco fallecidas.

“Cajamarca está viviendo una noche trágica, una tractomula se estrella en el casco urbano dejando 5 personas fallecidas y 9 heridas, los lesionados fueron trasladados a la Clínica Asotrauma y al Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué”, aseguró Camilo Valencia, alcalde del municipio de Cajamarca.

Por otra parte, aseguró que “es un momento muy doloroso para el municipio de Cajamarca, acompañamos a las familias en este momento tan duro por la pérdida de sus seres queridos”.

Debido al accidente de tránsito que se registró en la vía Panamericana a la altura del municipio de Cajamarca, las autoridades realizan control sobre este corredor vial que une al Tolima y al Quindío a través del Alto de la Línea cuyo transito fue normalizado en la madrugada de hoy lunes 23 de noviembre

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Dos muertos entre ellos un menor de 17 años de edad dejó como saldo un aparatoso accidente de tránsito en las vías del Quindío.

El siniestro vial se registró en la noche del sábado 21 de noviembre en la variante Chagualá en la vía que comunica a Calarcá con Armenia y hacia autopistas del café.

Dos hombres que se movilizaban en una motocicleta marca AKT color negra de placas POW74H chocaron violentamente contra un muro.

Desafortunadamente en el lugar de los hechos murió un menor de 17 años de edad identificado como José Orlando Sánchez Bernal, el conductor de la moto que al parecer no tenía licencia de conducción.

El otro hombre, el parrillero de la moto que resultó gravemente herido murió minutos después en la clínica Avidanti en Armenia y fue identificado como Santiago Beltrán Marín de 20 años de edad.

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En Bogotá fue recapturado uno de los peligrosos delincuentes que se había fugado de una estación de policía en la ciudad de Armenia aprovechando la evacuación por un fuerte sismo.

Cabe recordar que el 3 de noviembre se presentó la fuga de tres delincuentes que estaban detenidos en los calabozos de la estación de Policía del barrio La Isabela al sur de la ciudad de Armenia en el momento en el que se presentó un fuerte sismo y el lugar era evacuado y fue ahí donde estos tres delincuentes se fugaron.

La alcaldía de Armenia y la gobernación del Quindío ofrecieron hasta 30 millones de pesos de recompensa para quién diera información sobre el paradero de los tres fugados, ellos son Diego Murillo, Jefferson Aguilar y alias Petete que tienen antecedentes por delitos como homicidio y feminicidio.

En las últimas horas se conoció que, en la ciudad de Bogotá, la Policía habría capturado a uno de los fugados en Armenia, el secretario de gobierno de la ciudad Carlos Arturo Ramírez indicó “respecto de la presunta captura de uno de los delincuentes que huyó del barrio La Isabela, efectivamente el día de ayer en horas de la tarde, en otra ciudad se genera un operativo por parte de la Policía Nacional donde se logró la recaptura de uno de los individuos, hecho que una vez se ha puesto a disposición de la autoridad competente, se hará conocer nombre y demás datos que se considere por parte de la autoridad competente”

Extraoficialmente se ha conocido que el recapturado en la ciudad de Bogotá sería Diego Murillo, que tiene condena e investigación por dos casos de feminicidio, uno en Armenia y otro en Bogotá

Se espera que, en las próximas horas, las autoridades entreguen detalles y confirmen de quién se trata el recapturado fugado en Armenia.

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Un soldado fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión por apropiarse de munición de uso militar perteneciente al batallón de alta montaña del ejército en el Quindío.

Por el delito de hurto de armas y bienes de defensa, tras apropiarse de munición de uso militar perteneciente al Ejército Nacional, el Juzgado 1203 de Conocimiento Especializado de la Justicia Penal Militar y Policial condenó al soldado Samuel Elías Osorio García a tres años y seis meses de prisión.

Los hechos ocurrieron el 16 de septiembre de 2026 en el Batallón de Alta Montaña No. 5 “General Urbano Castellanos”, en Génova, Quindío, cuando el militar fue sorprendido mientras adelantaba trámites para salir de permiso de la unidad con 35 cartuchos calibre 5.56 mm ocultos entre sus prendas.

Tras la verificación realizada por el personal de guardia, el soldado indicó el lugar donde había escondido otros 69 cartuchos del mismo calibre, para un total de 104 unidades de munición recuperadas.

Durante las actuaciones investigativas lideradas por la Fiscalía 2201 Penal Militar y Policial recaudaron elementos materiales probatorios que demostraron la responsabilidad penal del uniformado, quien posteriormente aceptó los cargos imputados.

El despacho judicial concluyó que el procesado pretendía sustraer ilícitamente los cartuchos de los controles institucionales para retirarlos de la unidad militar, afectando la seguridad y el control del material destinado a la defensa nacional.

Además de la pena privativa de la libertad, el soldado condenado fue retirado de manera definitiva de la Fuerza Pública y quedó inhabilitado para ejercer funciones públicas durante el término de la condena.

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Luego de cuatro días, la autoridad ambiental del Quindío rescató un perezoso que estaba sobre una torre de energía de alta tensión y amenazaba peligro, el animal en buen estado será liberado en su hábitat natural.

Ante la preocupación de la comunidad por el perezoso que permanece sobre un cable en la salida Armenia hacia Circasia, el director general encargado de la CRQ, Juan Esteban Cortés Orozco, explicó las acciones que adelantó la autoridad ambiental para lograr su rescate.

Desde el primer reporte ciudadano, recibido el miércoles en horas de la tarde, un equipo de profesionales se desplazó hasta el lugar y comenzó a coordinar acciones con CHEC, EDEQ y el Cuerpo de Bomberos de Circasia para lograr el rescate que finalmente terminó en sábado 21 de noviembre.

Juan Esteban Cortés director CRQ “queremos informar desde la Corporación Autónoma Regional del Quindío que el sábado 21 de noviembre, logramos rescatar el perezosito que teníamos en estas cuerdas de alta tensión, queremos agradecer a la comunidad por estar tan pendiente, a la CHEC por toda la diligencia que tuvieron y a la EDEQ y a todo el equipo de fauna de nuestra entidad y demás personas que estuvieron pendientes de la situación del perezoso”

Y añadió “identificamos que el animalito amaneció como tal sobre la torre de energía, lo que ya nos permitía tener acceso a él y generar unas muy altas probabilidades de éxito en el rescate y operarios de la EDEQ nos colaboraron ascendiendo por la torre y rescatando el animalito.

¿Qué va a pasar con el perezoso rescatado? El director de la CRQ explicó “lo más importante, es que el animalito donde se encuentra tiene su rango de distribución, en su hábitat natural. Buscaremos en un relicto una parte mucho más alta, pero dentro de este mismo corredor donde reubicarlo para que el animalito continúe perteneciendo a su propio ecosistema”

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La plenaria de la Asamblea departamental aprobó en segundo debate, el proyecto de ordenanza 018 de 2026, que fija el Presupuesto General del Departamento del Quindío para la vigencia 2027 por un valor de $751.387 millones.

El presupuesto busca garantizar la inversión social y la estabilidad de las finanzas del departamento, del total aprobado, $563.415 millones corresponden al Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI). Los sectores con mayor asignación son Educación, con $326.666 millones; Salud, con $84.909 millones; y Aguas e Infraestructura, con $82.065 millones. Dentro de este último rubro hay $41.090 millones para soluciones de vivienda.

Cerca del 81% de la inversión se concentra en la línea estratégica Social, Inclusiva y Participativa, y la inversión pasa a representar el 71,3% del presupuesto, frente al 69,8% de 2026.

En materia fiscal, el gasto de funcionamiento se proyecta en el 54,2% de los ingresos de libre destinación, por debajo del límite legal del 70%.

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El ICETEX extendió el plazo para que estudiantes damnificados por el terremoto pidan su crédito

El ICETEX extendió hasta el 19 de febrero del próximo año la línea especial de crédito educativo ‘Gente Milagro’, que hace parte de la convocatoria actual de nuevos créditos 2027-1 y cuenta con beneficios económicos, así como una focalización especial.

Los colombianos afectados por el terremoto que residan en Chocó, Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca o aquellas personas que se encuentren identificadas como afectadas en los censos oficiales y deseen contar con este apoyo financiero cuentan con mayor tiempo para solicitarlo, teniendo en cuenta el inicio de la temporada de matrículas en las instituciones de educación superior.

La línea especial ‘Gente Milagro’ está dirigida a estudiantes de pregrado que cumplan al menos una de estas condiciones: Estar registrados en el censo oficial de personas damnificadas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y Haber sido admitidos en una Institución de Educación Superior (IES) ubicada en alguna de las poblaciones afectadas ubicadas en los 5 departamentos mencionados.

Esta modalidad concede beneficiarios a como una tasa de interés preferencial (IPC + 7 puntos) y un esquema de reembolso del estudiante al ICETEX del 30 % durante la época de estudios y el 70 % restante después de la graduación.

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Vuelve y juega, trabajadores de la EPS Asmet Salud realizarán desde hoy protesta en las sedes de la entidad en todo el país, reclaman el pago de salarios atrasados, la protesta será por tres días.

La Asamblea de Delegados de SINDISALUD–ASMET aprobó una jornada de protesta pacífica con suspensión parcial y temporal de labores para el lunes 23, martes 24 y miércoles 25 de noviembre de 2026.

La decisión se tomó ante la persistencia de la mora salarial y el incumplimiento del compromiso de pagar la nómina de septiembre y otras acreencias laborales el 20 de noviembre.

En su comunicado a los trabajadores, la Agente Especial Interventora de Asmet Salud EPS, Ana María Betancur Henao, informó que se pagaron los aportes a seguridad social de octubre y que la nómina de septiembre, las vacaciones causadas entre julio y octubre y las demás acreencias laborales cuyo pago se había anunciado seguirían pendientes.

La interventora informó sobre las gestiones para liberar recursos y dejó pendiente la confirmación de una nueva fecha de pago. participado en mesas de trabajo y acudido a las autoridades competentes. A la fecha, esas gestiones siguen sin traducirse en el pago de los salarios adeudados.

Del salario dependen la alimentación, la vivienda, los servicios públicos y el transporte de nuestros hogares. Como sindicato, hemos agotado las vías de diálogo a nuestro alcance, a la manifestación pública y pacífica y a la libertad sindical, por eso Convocan a todas las trabajadoras y trabajadores de Asmet afiliados y no afiliados, a participar de manera voluntaria y pacífica en la jornada.

Durante la suspensión parcial y temporal de labores, se mantendrán activos los procesos y las funciones indispensables para garantizar el acceso oportuno y la continuidad del servicio público esencial de salud

Llamado urgente a la administración y a las autoridades Exigimos a Asmet Salud EPS y a su Agente Especial Interventora el pago efectivo de los salarios y demás acreencias laborales pendientes. Solicitamos una respuesta escrita que precise los periodos y montos adeudados, las gestiones pendientes, sus responsables y los plazos previstos

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Dos establecimientos del sector de La Chec tuvieron suspensión temporal de su actividad económica por incumplir requisitos documentales mínimos, durante una jornada de control adelantada por la Alcaldía de Armenia, la cual contó con el apoyo de unidades de la Policía y el Ejército Nacional, así como de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia (Setta).

El operativo también permitió recuperar espacios públicos ocupados por actividades de compraventa de chatarra, exhibición de artículos usados y estacionamiento de motocicletas.

El balance reportó 173 registros a personas por parte de la Policía Nacional; 133 registros a personas por el Ejército Nacional, y la suspensión temporal de la actividad económica de 2 establecimientos, por incumplimiento de requisitos documentales mínimos. Asimismo, se impusieron cinco comparendos de tránsito y se inmovilizaron dos motocicletas.

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Empresas Públicas de Armenia EPA destaca la aprobación del proyecto que establece los factores de subsidio para los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 en los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, una medida que permitirá dar continuidad a estos beneficios durante el periodo 2027-2031.

Los porcentajes aprobados corresponden al 58,5 % para el estrato 1, el 31 % para el estrato 2 y el 11,5 % para el estrato 3, recursos que representan un apoyo para la economía de los hogares beneficiarios de la capital quindiana.

Al respecto, el gerente de la entidad, Paulo César Rodríguez Ospina, resaltó la importancia de esta aprobación y señaló que permitirá impactar positivamente a estos sectores de la población, garantizando la continuidad de los subsidios en los servicios públicos.

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Empresas Públicas del Quindío recibió una importante noticia por parte del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), que, mediante decisión de su Comité de Acreditación del 17 de noviembre de 2026, otorgó la acreditación al laboratorio de EPQ

Este reconocimiento representa un avance significativo para la entidad, teniendo en cuenta que acredita el cumplimiento de requisitos técnicos y de gestión que permiten demostrar la competencia del laboratorio para desarrollar las actividades incluidas en su alcance de acreditación

Dicha norma internacional establece los requisitos que deben cumplir los laboratorios de ensayo y calidad para garantizar la competencia técnica, la imparcialidad y la operación coherente de sus actividades. Su aplicación permite fortalecer la confianza en los resultados obtenidos y brindar mayores garantías sobre la calidad de los procesos que se desarrollan en el laboratorio.

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La excavación del paso deprimido del intercambiador vial de la calle 2 Norte con carrera 19 en Armenia alcanza un 28,3% de ejecución, con un total de 8.210 metros cúbicos de material retirado, de los aproximadamente 29.000 metros cúbicos proyectados.

Este frente de trabajo representa uno de los componentes principales del proyecto, que avanza simultáneamente en diferentes sectores para consolidar esta solución de movilidad para Armenia.

De manera paralela, informó la Alcaldía de Armenia, se adelantan las actividades necesarias para habilitar la conexión entre la avenida de los Camellos y la calle 2 Norte, con el propósito de colocar en funcionamiento este corredor y mejorar la circulación vehicular en el sector.

Para ello, se trabaja en la conformación del terreno para la estructura de pavimento entre la glorieta y el costado de Bomberos, así como en la construcción de pavimento rígido en los carriles de servicio de los sectores de los establecimientos Positiva e Idime, y en la glorieta del costado oriental, confirmó la Secretaría de Infraestructura local.

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Actualmente, la obra también concentra trabajos en la instalación de acero de refuerzo para la superestructura del sector de Nisa Bulevar; la instalación de tubería para el alcantarillado pluvial y el refuerzo de las cámaras de inspección en los ramales de Bomberos, Coliseo e Idime. Asimismo, se ejecuta la instalación de tubería de acueducto de 16 pulgadas para los empalmes de la red principal en los sectores de Idime y Bomberos.

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Desde Armenia el exsubdirector de planeación nacional y exvicepresidente del consejo privado de competitividad Daniel Gómez dijo que si no se aprueba el proyecto de rescate fiscal Colombia podría tener crisis fiscal para el 2028.

Estamos hablando del economista Daniel Gómez Gaviria, ex vicepresidente del Consejo Privado de Competitividad y subdirector del Departamento Nacional de Planeación, quien estuvo en la ciudad de Armenia participando de un foro sobre economía en la Universidad La Gran Colombia y habló de la importancia de la reforma de rescate fiscal del Gobierno Nacional.

Daniel Gómez economista: Yo creo que lo que presentó el gobierno fue un buen proyecto, un proyecto que tenía una combinación de medidas para aumentar ingresos para reducir gastos, para reducir déficit y para estabilizar la deuda, ese es el objetivo principal.

Creo que el gobierno y el congreso tienen una enorme responsabilidad en sacar adelante un paquete de medidas que logre el cometido de reducir el déficit fiscal y estabilizar la deuda que de no hacer nada va a ser explosiva, vamos a tener una deuda por encima del 70% del PIB en 2028 si no se hace nada y eso no se encamina, nos lleva a una crisis fiscal y una crisis fiscal es lo peor que le puede pasar al país en términos de bienestar del impacto sobre los más pobres y vulnerables.

Sobre el IVA a la canasta familiar que fue retirado del proyecto, el economista fue claro en defenderla, pero entiende precisamente las situaciones que se presentan teniendo en cuenta el impacto fiscal.

Yo creo que este es afortunado porque esa era una buena medida, una buena medida en términos de ampliar la base de tributación y tener medidas que evitaran que fuera regresivo.

Entonces la idea de ampliar el IVA para que todos y sobre todo los hogares más pudientes del país paguen más IVA y tener un sistema en efectiva de devolución de ese IVA era una gran idea, era una idea que aumentaba el recaudo sin tener efectos negativos en el poder adquisitivo de los hogares más pobres del país. El economista espera que el gobierno y el congreso puedan sacar adelante esta reforma que tanto necesita el país.

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El Representante a la Cámara por el Quindío del pacto histórico Miguel Grisales se sumó al respaldo nacional del movimiento política de solicitar la renuncia de la representante a la cámara Verónica Estrada.

No para el revuelo a nivel nacional por este escándalo y polémica que tiene en el centro del debate al Pacto Histórico por todas las revelaciones frente a la representante a la cámara Verónica Estrada por sus presuntos títulos falsos.

El congresista Miguel Grisales que representa al Quindío en la cámara baja por el pacto histórico fue claro en manifestar “Con respecto al caso de la representante por Antioquia del Pacto Histórico, Verónica Estrada, hemos dicho que somos consecuentes con las decisiones del Pacto Histórico. Inicialmente se pidió a la Comisión de Ética revisar el caso, posteriormente la Dirección Provisional del Pacto Histórico, pide la renuncia de la representante Verónica para que se pueda defender sin el poder del Congreso de la República”

Y añadió “como bancada también sacamos un comunicado a la opinión pública en donde le exigimos al partido también una verificación documental previa de los títulos, en donde vamos a promover unas iniciativas en el Congreso para que se obliguen también a verificar los títulos de los servidores públicos y los contratistas del estado.

“Mi posición ha sido clara después de que el partido Pacto Histórico, nuestro movimiento político y nuestro proyecto político le pide la renuncia a la representante Verónica, ha sido de respaldo a esas decisiones. Nosotros hemos dicho que la representante debe renunciar a su curul para que se pueda defender ante la justicia. Y esta seguirá siendo nuestra posición” subrayó el congresista Miguel Grisales.

Finalmente, el representante a la cámara confirmó que este lunes 23 de noviembre fue programada en Bogotá reunión de bancada donde esperan decidir sobre este hecho. Y también que la representante pueda presentar oportunamente su renuncia a la curul del Pacto Histórico.

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Con una inversión de 396 millones de pesos, el Club Rotary Internacional, el comité de cafeteros y la alcaldía invirtieron en la dotación y mejoramiento del servicio de urgencias del hospital San Vicente de Paúl de Circasia, Quindío.

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En un acto protocolario realizado en el salón de Ex Gobernadores del Centro Administrativo Departamental, Jorge Alberto Cardona Montoya tomó el juramento ante el mandatario quindiano Juan Miguel Galvis Bedoya, como Registrador delegado en el departamento. Con este nombramiento se formaliza su gestión al frente de la entidad electoral en la región, fortaleciendo la presencia institucional al servicio de la ciudadanía.

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A dos semanas de culminar administrativamente el calendario escolar de la actual vigencia, los rectores de las Instituciones Educativas se reunieron en el último Comité de Rectores del año, convirtiéndose este espacio en el escenario para aclarar dudas, informar proyecciones y recibir retroalimentación del grupo de 54 directivos docentes a cargo de la educación en el Quindío.

Posterior a la realización del encuentro, los rectores se preparan para una semana dedicada, en su gran mayoría, a procesos de recuperación académica de algunos estudiantes, mientras que la semana posterior se destina generalmente a la celebración de grados y cierre del calendario escolar 2026.

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Con el propósito de generar acciones articuladas que permitan garantizar a propios y visitantes la seguridad, movilidad y orden público durante la temporada vacacional de final de año, la gobernación realizará este lunes 23 de noviembre en el Centro Cultural Metropolitano de Convenciones del Quindío, a las 8:30 de la mañana, un Comité de Seguridad Turística, con la presencia de entes de seguridad y movilidad, organismos de socorro, representantes de las alcaldías municipales de los 12 municipios y líderes gremiales del sector turístico.

Durante este encuentro cada entidad dará a conocer todos los planes de contingencia preparados, que permitirán tener todo listo para acompañar la temporada de alta afluencia de visitantes y recuperar la confianza de los viajeros con un mensaje claro: el Quindío está en pie, con más del 90% de su oferta turística operando, como un destino seguro y competitivo.

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Gabriel Linares López, graduado del programa de Comunicación Social – Periodismo de la Universidad del Quindío e integrante de Consonante, recibió el premio a mejor reportaje escrito con el especial ‘Donde duele’ en la edición número 51 del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar.

A través de reportería en campo, testimonios y más de 1.200 encuestas, el equipo de Consonante exploró cómo el conflicto armado, la pobreza, la discriminación y el abandono institucional atraviesan la salud mental de las comunidades. Además, contó las formas propias de cuidado y resistencia que han construido estos territorios.

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Elizabeth Cruz Valencia, estudiante de décimo semestre de Ingeniería de Alimentos de la Universidad del Quindío, participó en el Coffee Expo Vietnam 2026 como integrante de la delegación de la Alianza Internacional de Mujeres en Café (IWCA), capítulo Colombia, que representó al país en escenarios comerciales, académicos y de intercambio cultural en Vietnam.

Su participación incluyó actividades de promoción de cafés colombianos, preparación y catación de bebidas, formación especializada y encuentros con mujeres productoras y representantes de la industria cafetera vietnamita.

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La Universidad La Gran Colombia Seccional Armenia, realizó el Acto de Premiación de la versión 36 del Concurso Nacional en Derecho Económico José Ignacio de Márquez 2026 y su versión Junior, un certamen que reconoce y promueve la investigación, la producción académica y el pensamiento crítico en el ámbito del derecho económico en Colombia.

Los ganadores: Andrés Felipe Parra Solano y Laura Marcela Rangel Guarín, Autores del Artículo ganador del Concurso Nacional, una investigación sobre el programa de subsidio Jóvenes en Paz y el efecto de los incentivos económicos en el cambio de conductas.

Juan Camilo Rojas Arias Ganador de Mención de Honor del Concurso Nacional en Derecho Económico 2026. Kaleb Gabriel Buitrago Sierra, Ganador de Mención de Honor del Concurso Nacional en Derecho Económico 2026 y Daniel Monroy Cely, editor de la Revista Con-texto, ganadora al premio mejor revista en esta edición del Concurso Nacional.

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Los Premios FortaleSER 2026, de Comfenalco Quindío, reconocieron a las empresas que se destacaron por su evolución y aprovechamiento de las herramientas brindadas por este programa de acompañamiento empresarial operado en esta vigencia por la Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt.

Durante la ceremonia, Bienes e Inversiones del Café S.A.S. fue seleccionada como la Empresa FortaleSER 2026, reconocimiento que exalta su compromiso y evolución durante el proceso de fortalecimiento, así como los avances alcanzados en su gestión, desarrollo organizacional y competitividad.

En la categoría Proyección Regional, el reconocimiento fue para CafeQuipe S.A.S, Por su parte, AXM Green S.A.S. recibió el Premio a la Sostenibilidad. En la categoría Innovación, el galardón fue para Esencia AXM S.A.S. Asimismo, Plásticos y Agrícolas del Quindío S.A.S. obtuvo el reconocimiento Empresa FortaleSER 2.0, una categoría especial que destaca los procesos de sofisticación y especialización empresarial

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Con el propósito de identificar oportunidades y proponer soluciones para el sector rural, la Red Regional de Semilleros de Investigación (RREDSI), de la cual parte el SENA Regional Quindío, y en esta oportunidad, con la articulación de la Asociación de Cacaoteros del Quindío, se llevó a cabo el workshop ‘Ruta, productividad y competitividad del cacao’, un espacio de articulación entre la academia y el sector productivo.

La jornada propició el intercambio de conocimientos y la construcción colectiva de propuestas frente a los desafíos de la cadena cacaotera, un sector con potencial de crecimiento tanto en la producción agrícola como en la transformación y comercialización de sus productos.

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En deportes, La ajedrecista quindiana Janna Addaia Restrepo Chang, estudiante de la Institución Educativa Enrique Olaya Herrera de Armenia, ganó medalla de plata en los Juegos Intercolegiados Nacionales, resultado que la ubica entre las representantes destacadas del ajedrez escolar colombiano.